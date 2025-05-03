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  4. Барселона решила продать игрока после провала с Интером
Испания
03 мая 2025, 02:35 |
42
0

Барселона решила продать игрока после провала с Интером

Жерар Мартин покинет клуб

03 мая 2025, 02:35 |
42
0
Барселона решила продать игрока после провала с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Мартин

В среду, 30 апреля, прошел матч полуфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Интер». Поединок завершился вничью 3:3.

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По информации Elnacional, каталонский клуб решил продать фулебка Жерара Мартина после матча с миланцами. Для руководства каталонцев стало последней каплей его игра в среду, когда его заменили после первого тайма.

«Барселона» уже начала поиски нового левого защитника, «сине-гранатовые» нацелились на трансфер Алехандро Гримальдо из «Байера».

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Жерар Мартин Барселона Ла Лига Лига чемпионов чемпионат Испании по футболу Интер Милан Алехандро Гримальдо Байер
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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