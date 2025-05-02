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Саудовская Аравия
02 мая 2025, 10:16 |
770
0

Возвращение. Известна оценка Бущана за матч с Аль-Фатехом

Украинский голкипер провел на поле весь матч

02 мая 2025, 10:16 |
770
0
Возвращение. Известна оценка Бущана за матч с Аль-Фатехом
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

В четверг, 1 мая, состоялся матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Фатехом» и «Аль-Шабабом».

Встречу принимал Принц Абдулла бин Джаллави Спортс Сити в Хофуфе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля победили со счетом 3:1.

Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан провел на поле весь матч, совершил 3 сейва, пропустил 3 гола. Это его первый выход в старте с 6 апреля. Статистический портал SofaScore оценил его игру в 6.1 балла.

Лучшим игроком матча был признан вингер хозяев Мурад Батна. На его счету гол, 2 ассиста и оценка 9.2.

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Шабаб» в гостях уступил «Аль-Фатеху».

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Георгий Бущан Аль-Шабаб Аль-Фатех чемпионат Саудовской Аравии по футболу оценки SofaScore
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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