Достойно. Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Ноттингем Форест

В четверг, 1 мая, состоялся перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Брентфордом».

Встречу принимал Сити Граунд в Ноттингеме. Стартовый свисток прозвучал в 21:30 по Киеву.

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Гости добыли победу со счетом 2:0.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 7.1 и 7.3 баллов.

Лучшим игроком матча по версии SofaScore стал кипер «пчел» Марк Флеккен, совершивший 5 сейвов и отдавший 1 голевую передачу. WhoScored выделил Нейтана Коллинза с оценкой 8.6.

Ранее сообщалось о том, что Егор Ярмолюк вышел на 7 место среди украинцев по количеству матчей в АПЛ.