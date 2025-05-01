Егор Ярмолюк вышел на 7 место среди украинцев по количеству матчей в АПЛ
Игрок «Брентфорда» обошел в рейтинге Михаила Мудрика
В матче 34-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» будет принимать «Брентфорд».
В стартовом составе гостей со стартовых минут будет играть Егор Ярмолюк. Это будет 54-й матч для украинца в АПЛ.
По количеству проведённых матчей в английской Премьер-Лиге Ярмолюк выходит на чистое 7-е место.
Топ-10 украинцев по количеству сыгранных матчей в АПЛ:
1. Александр Зинченко («Манчестер Сити» – 76, «Арсенал» – 66) – 142
2. Виталий Миколенко («Эвертон») – 106
3. Олег Лужный («Арсенал» – 75, «Вулверхэмптон» – 6) – 81
4. Илья Забарный («Борнмут») – 74
5. Андрей Ярмоленко («Вест Гэм») – 66
6. Сергей Ребров («Тоттенхэм») — 59
7. Егор Ярмолюк («Брентфорд») – 54
8. Михаил Мудрик («Челси») – 53
9. Андрей Шевченко («Челси») – 48
10. Андрей Воронин («Ливерпуль») – 27
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