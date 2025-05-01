Егор Ярмолюк вышел на 7 место среди украинцев по количеству матчей в АПЛ

В матче 34-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» будет принимать «Брентфорд».

В стартовом составе гостей со стартовых минут будет играть Егор Ярмолюк. Это будет 54-й матч для украинца в АПЛ.

По количеству проведённых матчей в английской Премьер-Лиге Ярмолюк выходит на чистое 7-е место.

Топ-10 украинцев по количеству сыгранных матчей в АПЛ:

1. Александр Зинченко («Манчестер Сити» – 76, «Арсенал» – 66) – 142

2. Виталий Миколенко («Эвертон») – 106

3. Олег Лужный («Арсенал» – 75, «Вулверхэмптон» – 6) – 81

4. Илья Забарный («Борнмут») – 74

5. Андрей Ярмоленко («Вест Гэм») – 66

6. Сергей Ребров («Тоттенхэм») — 59

7. Егор Ярмолюк («Брентфорд») – 54

8. Михаил Мудрик («Челси») – 53

9. Андрей Шевченко («Челси») – 48

10. Андрей Воронин («Ливерпуль») – 27