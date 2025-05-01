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Лига Европы
01 мая 2025, 21:03 | Обновлено 01 мая 2025, 21:09
204
1

Онана в игре. Стали известны стартовые составы на матч Атлетика и МЮ

1 мая в 22:00 состоится первый полуфинальный матч Лиги Европы УЕФА

01 мая 2025, 21:03 | Обновлено 01 мая 2025, 21:09
204
1
Онана в игре. Стали известны стартовые составы на матч Атлетика и МЮ
Коллаж Sport.ua

Вечером 1 мая в 22:00 состоится первый полуфинальный матч Лиги Европы УЕФА 2024/25.

Испанский Атлетик принимает английский Манчестер Юнайтед в Бильбао на стадионе Сан-Мамес

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Эпатажный голкипер МЮ Андре Онана выйдет в стартовом составе.

Ответный поединок состоится через неделю в Манчестере.

Стали известны стартовые составы на матч Атлетика и МЮ

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Манчестер Юнайтед Лига Европы Атлетик Бильбао стартовые составы Андре Онана
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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antt
Ніби лише три прізвище суто баскські. Зокрема воротар. Майже Арісабалага. Беренгер- каталонець, а Галарета- баск. І вся лінія оброни також місцева. Хоча лише Юрі Берхіче, і Єрай Альварес несуть баскський колорит імен. Мароан Саннаді - також місцевий. Навіть Вільямси і то звідти.
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