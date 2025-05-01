Лига Европы01 мая 2025, 21:03 | Обновлено 01 мая 2025, 21:09
204
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Онана в игре. Стали известны стартовые составы на матч Атлетика и МЮ
1 мая в 22:00 состоится первый полуфинальный матч Лиги Европы УЕФА
01 мая 2025, 21:03 | Обновлено 01 мая 2025, 21:09
204
1
Вечером 1 мая в 22:00 состоится первый полуфинальный матч Лиги Европы УЕФА 2024/25.
Испанский Атлетик принимает английский Манчестер Юнайтед в Бильбао на стадионе Сан-Мамес
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Эпатажный голкипер МЮ Андре Онана выйдет в стартовом составе.
Ответный поединок состоится через неделю в Манчестере.
Стали известны стартовые составы на матч Атлетика и МЮ
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Ніби лише три прізвище суто баскські. Зокрема воротар. Майже Арісабалага. Беренгер- каталонець, а Галарета- баск. І вся лінія оброни також місцева. Хоча лише Юрі Берхіче, і Єрай Альварес несуть баскський колорит імен. Мароан Саннаді - також місцевий. Навіть Вільямси і то звідти.
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