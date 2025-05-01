Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фаворит на Золотой мяч травмирован. Рискует пропустить полуфинал ЛЧ
Лига чемпионов
01 мая 2025, 21:29 |
336
0

Фаворит на Золотой мяч травмирован. Рискует пропустить полуфинал ЛЧ

Усман Дембеле может не сыграть с «Арсеналом»

01 мая 2025, 21:29 |
336
0
Фаворит на Золотой мяч травмирован. Рискует пропустить полуфинал ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле рискует пропустить ответный полуфинал лиги чемпионов с «Арсеналом», сообщает Фабрис Хоукинс.

По информации источника, 27-летний футболист отсутствовал на тренировке команды в четверг и он точно не сыграет в матче Лиги 1 со «Страсбургом».

Французский гранд не намерен раскрывать характер травмы игрока, но в Париже не уверены касательно его участия в ответной игре с «канонирами», которая состоится 7 мая.

Ранее сообщалось о том, что обнародован рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ

По теме:
Арсенал – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
Обнародована символическая сборная первых матчей полуфиналов Лиги чемпионов
Усман Дембеле травма ПСЖ - Арсенал ПСЖ Арсенал Лондон Лига чемпионов Лига 1 (Франция) Страсбург
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без Костюк, но со Свитолиной. Известны пары 1/2 финала на турнире в Мадриде
Теннис | 01 мая 2025, 01:23 0
Без Костюк, но со Свитолиной. Известны пары 1/2 финала на турнире в Мадриде
Без Костюк, но со Свитолиной. Известны пары 1/2 финала на турнире в Мадриде

Полуфиналы тысячника в столице Испании: Соболенко – Свитолина, Гауфф – Свентек

ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
Хоккей | 01 мая 2025, 07:25 2
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица

Сразу три сборные набрали по 6 очков

Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Футбол | 01.05.2025, 16:53
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Тоттенхэм – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги Европы
Футбол | 01.05.2025, 20:58
Тоттенхэм – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги Европы
Тоттенхэм – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги Европы
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
Бокс | 01.05.2025, 11:22
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
01.05.2025, 05:04 1
Футбол
Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею
Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею
30.04.2025, 21:45 31
Хоккей
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
30.04.2025, 08:55 4
Бокс
Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает
Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает
01.05.2025, 08:26 3
Футбол
Костюк разбила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 1/4 финала Мадрида
Костюк разбила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 1/4 финала Мадрида
30.04.2025, 00:03 32
Теннис
Шахтер против Динамо. Обнародовано время начала финала Кубка Украины
Шахтер против Динамо. Обнародовано время начала финала Кубка Украины
29.04.2025, 18:45 14
Футбол
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
01.05.2025, 00:05 37
Футбол
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
01.05.2025, 07:47 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем