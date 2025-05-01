Фаворит на Золотой мяч травмирован. Рискует пропустить полуфинал ЛЧ

Французский вингер «ПСЖ» Усман Дембеле рискует пропустить ответный полуфинал лиги чемпионов с «Арсеналом», сообщает Фабрис Хоукинс.

По информации источника, 27-летний футболист отсутствовал на тренировке команды в четверг и он точно не сыграет в матче Лиги 1 со «Страсбургом».

Французский гранд не намерен раскрывать характер травмы игрока, но в Париже не уверены касательно его участия в ответной игре с «канонирами», которая состоится 7 мая.

Ранее сообщалось о том, что обнародован рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ