Тренер Буде-Глимт объяснил, что поможет удачно сыграть с Тоттенхэмом

Главный тренер «Буде-Глимт» Кьетиль Кнутсен прокомментировал готовность команды к полуфинальному матчу Лиги Европы с «Тоттенхэмом».

«Я надеюсь, что игроки не думают о достижениях до этого этапа и настраиваются только на игру. Это будет не легко, ведь мы знаем нашего соперника.

Мы должны воспользоваться собственной индивидуальностью, которая работала в каждой игре, как дома, так и на выезде. Команда доказывала, что умеет играть против хороших команд. Это наша часть плана.

Постекоглу – очень хороший тренер. Я помню его в «Селтике». Мы должны идеально играть в обороне, ведь «Тоттенхэм» имеет очень хороших игроков в атаке.

Думаю, что они будут много создавать моментов и надо уверенно играть именно в защите», – прокомментировал Кнутсен.