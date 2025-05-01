Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Буде-Глимт объяснил, что поможет удачно сыграть с Тоттенхэмом
Лига конференций
01 мая 2025, 19:30 | Обновлено 01 мая 2025, 19:44
67
0

Тренер Буде-Глимт объяснил, что поможет удачно сыграть с Тоттенхэмом

Команды сыграют в полуфинале Лиги Европы

01 мая 2025, 19:30 | Обновлено 01 мая 2025, 19:44
67
0
Тренер Буде-Глимт объяснил, что поможет удачно сыграть с Тоттенхэмом
uefa.com

Главный тренер «Буде-Глимт» Кьетиль Кнутсен прокомментировал готовность команды к полуфинальному матчу Лиги Европы с «Тоттенхэмом».

«Я надеюсь, что игроки не думают о достижениях до этого этапа и настраиваются только на игру. Это будет не легко, ведь мы знаем нашего соперника.

Мы должны воспользоваться собственной индивидуальностью, которая работала в каждой игре, как дома, так и на выезде. Команда доказывала, что умеет играть против хороших команд. Это наша часть плана.

Постекоглу – очень хороший тренер. Я помню его в «Селтике». Мы должны идеально играть в обороне, ведь «Тоттенхэм» имеет очень хороших игроков в атаке.

Думаю, что они будут много создавать моментов и надо уверенно играть именно в защите», – прокомментировал Кнутсен.

По теме:
Энцо МАРЕСКА: «Посмотрел игры Юргордена. Их тяжело анализировать»
ПОСТЕКОГЛУ: «Соперник выбил из турнира Лацио и Олимпиакос. Будет тяжело»
Тоттенхэм ни разу не проигрывал норвежцам в еврокубках
Лига Европы Буде-Глимт Тоттенхэм пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный тренер: «Усик – Дюбуа? Он капитулирует во второй половине боя»
Бокс | 30 апреля 2025, 22:41 1
Известный тренер: «Усик – Дюбуа? Он капитулирует во второй половине боя»
Известный тренер: «Усик – Дюбуа? Он капитулирует во второй половине боя»

Дмитрий Сосновский уверен, что успех будет на стороне украинского боксера

Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Футбол | 01 мая 2025, 16:53 12
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»

Известный в прошлом форвард шокирован игрой вингера Барселоны

ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
Футбол | 01.05.2025, 05:04
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ
Футбол | 01.05.2025, 18:37
Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ
Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ
Без Костюк, но со Свитолиной. Известны пары 1/2 финала на турнире в Мадриде
Теннис | 01.05.2025, 01:23
Без Костюк, но со Свитолиной. Известны пары 1/2 финала на турнире в Мадриде
Без Костюк, но со Свитолиной. Известны пары 1/2 финала на турнире в Мадриде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби Алонсо назвал двух футболистов, которых хочет видеть в Реале
Хаби Алонсо назвал двух футболистов, которых хочет видеть в Реале
30.04.2025, 14:24 1
Футбол
Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
30.04.2025, 18:57 24
Теннис
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
01.05.2025, 01:53 16
Теннис
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
01.05.2025, 00:05 37
Футбол
Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает
Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает
01.05.2025, 08:26 3
Футбол
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
01.05.2025, 07:47 5
Футбол
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
30.04.2025, 08:55 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем