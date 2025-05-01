Энцо МАРЕСКА: «Посмотрел игры Юргордена. Их тяжело анализировать»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал готовность команды к матчу с «Юргорденом» в полуфинале Лиги конференций.

«Конечно же, для нас это очень приятный момент, ведь мы можем выйти в финал. Пожалуй, с самого начала это было главной задачей в турнире. Считаю, что Лига конференций проходит на хорошем уровне, и выиграть ее престижно, ведь это еврокубок.

Лично я пересмотрел шесть матчей «Юргордена». Это были матчи и Лиги конференций, и чемпионата. Интересно, что эта команда не использует игроков в еврокубках, которые играют в чемпионате.

Их трудно анализировать, потому что не знаешь, чего от них ожидать. Но думаю, что мы готовы».