Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Энцо МАРЕСКА: «Посмотрел игры Юргордена. Их тяжело анализировать»
Лига конференций
01 мая 2025, 17:25 | Обновлено 01 мая 2025, 17:51
237
1

Энцо МАРЕСКА: «Посмотрел игры Юргордена. Их тяжело анализировать»

«Челси» встретится со шведским клубом в полуфинале Лиги конференций

01 мая 2025, 17:25 | Обновлено 01 мая 2025, 17:51
237
1
Энцо МАРЕСКА: «Посмотрел игры Юргордена. Их тяжело анализировать»
uefa.com

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал готовность команды к матчу с «Юргорденом» в полуфинале Лиги конференций.

«Конечно же, для нас это очень приятный момент, ведь мы можем выйти в финал. Пожалуй, с самого начала это было главной задачей в турнире. Считаю, что Лига конференций проходит на хорошем уровне, и выиграть ее престижно, ведь это еврокубок.

Лично я пересмотрел шесть матчей «Юргордена». Это были матчи и Лиги конференций, и чемпионата. Интересно, что эта команда не использует игроков в еврокубках, которые играют в чемпионате.

Их трудно анализировать, потому что не знаешь, чего от них ожидать. Но думаю, что мы готовы».

По теме:
Юргорден – Челси. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги конференций
ПОСТЕКОГЛУ: «Соперник выбил из турнира Лацио и Олимпиакос. Будет тяжело»
Эрнесто ВАЛЬВЕРДЕ: «Нельзя смотреть на позицию Ман Юнайтед в АПЛ»
Лига конференций Челси Юргорден Энцо Мареска пресс-конференция
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соперница Свитолиной: Костюк навязала борьбу Соболенко в 1/4 финала Мадрида
Теннис | 30 апреля 2025, 23:48 33
Соперница Свитолиной: Костюк навязала борьбу Соболенко в 1/4 финала Мадрида
Соперница Свитолиной: Костюк навязала борьбу Соболенко в 1/4 финала Мадрида

Марта в двух напряженных сетах уступила первой ракетке мира

СОБОЛЕНКО: Боже... Подавать под дождем – невозможно. Рада, что сделала это
Теннис | 01 мая 2025, 15:01 7
СОБОЛЕНКО: Боже... Подавать под дождем – невозможно. Рада, что сделала это
СОБОЛЕНКО: Боже... Подавать под дождем – невозможно. Рада, что сделала это

Да, Арина, оказывается, гений тактики и стратегии!

Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Футбол | 01.05.2025, 16:53
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
Теннис | 01.05.2025, 01:53
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
Хоккей | 01.05.2025, 07:25
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Челсі і МЮ - два брати ........
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер против Динамо. Обнародовано время начала финала Кубка Украины
Шахтер против Динамо. Обнародовано время начала финала Кубка Украины
29.04.2025, 18:45 14
Футбол
Костюк разбила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 1/4 финала Мадрида
Костюк разбила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 1/4 финала Мадрида
30.04.2025, 00:03 32
Теннис
Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида
Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида
29.04.2025, 18:13 22
Теннис
Хаби Алонсо назвал двух футболистов, которых хочет видеть в Реале
Хаби Алонсо назвал двух футболистов, которых хочет видеть в Реале
30.04.2025, 14:24 1
Футбол
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
01.05.2025, 03:22 1
Футбол
Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею
Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею
30.04.2025, 21:45 31
Хоккей
Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
30.04.2025, 18:57 24
Теннис
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
01.05.2025, 07:47 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем