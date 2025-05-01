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  4. Форвард Руха: «Домашние игры очень важны для нас»
Украина. Премьер лига
01 мая 2025, 17:41 |
78
0

Форвард Руха: «Домашние игры очень важны для нас»

Бабукарр Фаал поделился мыслями о предстоящем матче с «Кривбассом»

01 мая 2025, 17:41 |
78
0
Форвард Руха: «Домашние игры очень важны для нас»
ФК Рух. Бабукар Фаал

В поединке 27-го тура УПЛ «Рух» в пятницу, 2 мая, сыграет с «Кривбассом». Поединок состоится во Львове на стадионе «Арена Львов». Ожиданиями от предстоящего матча поделился форвард «Руха» Бабукарр Фаал.

«Кривбасс – сильный соперник. Они занимают 6-е место в турнирной таблице и ведет борьбу за еврокубки, так что им важно набирать очки. Мы также хотим показать хорошую игру и получить положительный результат. Чувствую, что это будет сложный поединок, однако надеюсь, что «Рух» продолжит победное шествие.

Домашние игры очень важны для нас. У «Руха» осталось три домашних поединка до конца сезона, поэтому мы будем стараться порадовать своих болельщиков хорошим результатом. На «Арене Львов» отличная атмосфера и команда ожидает поддержки от фанатов в заключительных матчах сезона».

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Сергей Турчак Источник: ФК Рух Львов
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