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Украина. Премьер лига
01 мая 2025, 17:24 | Обновлено 01 мая 2025, 17:25
86
0

Артур РЯБОВ: «Мы ответственно готовимся к матчу с Кривбассом»

Полузащитник «Руха» поделился ожиданиями от матча с «Кривбассом»

01 мая 2025, 17:24 | Обновлено 01 мая 2025, 17:25
86
0
Артур РЯБОВ: «Мы ответственно готовимся к матчу с Кривбассом»
ФК Рух. Артур Рябов

В поединке 27-го тура УПЛ сыграют «Рух» и «Кривбасс». Поединок состоится в пятницу, 2 мая, на стадионе «Арена Львов». Мыслями о предстоящем матче поделился полузащитник «Руха» Артур Рябов.

«Кривбасс» – это очень хорошая команда, которая демонстрирует интересную игру. У них есть качественные футболисты и криворожцы играют в силовой и интенсивный футбол. Мы ответственно готовимся к этому матчу и, надеюсь, хорошо себя покажем в пятницу и получим положительный результат.

Для Руха важна поддержка болельщиков. Гораздо приятнее играть, когда дома зрители гонят команду вперед. Так что хочется, чтобы как можно больше людей пришли на стадион в пятницу, а «Рух» постарается порадовать фанатов хорошей игрой».

В турнирной таблице «Рух» идет на девятом месте. «Кривбас» расположился на шестой позиции.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Кривбасс Артур Рябов
Сергей Турчак Источник: ФК Рух Львов
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