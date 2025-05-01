Артур РЯБОВ: «Мы ответственно готовимся к матчу с Кривбассом»

В поединке 27-го тура УПЛ сыграют «Рух» и «Кривбасс». Поединок состоится в пятницу, 2 мая, на стадионе «Арена Львов». Мыслями о предстоящем матче поделился полузащитник «Руха» Артур Рябов.

«Кривбасс» – это очень хорошая команда, которая демонстрирует интересную игру. У них есть качественные футболисты и криворожцы играют в силовой и интенсивный футбол. Мы ответственно готовимся к этому матчу и, надеюсь, хорошо себя покажем в пятницу и получим положительный результат.

Для Руха важна поддержка болельщиков. Гораздо приятнее играть, когда дома зрители гонят команду вперед. Так что хочется, чтобы как можно больше людей пришли на стадион в пятницу, а «Рух» постарается порадовать фанатов хорошей игрой».

В турнирной таблице «Рух» идет на девятом месте. «Кривбас» расположился на шестой позиции.