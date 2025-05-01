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  4. Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «У нас есть мотивация на каждый матч»
Украина. Премьер лига
01 мая 2025, 16:54 |
26
0

Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «У нас есть мотивация на каждый матч»

Защитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча с «Рухом»

01 мая 2025, 16:54 |
26
0
Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «У нас есть мотивация на каждый матч»
ФК Кривбасс. Андрей Понедельник

В матче 27-го тура УПЛ сыграют «Рух» и «Кривбасс». Поединок состоится во Львове в пятницу, 2 мая. Мыслями о предстоящем матче поделился защитник «Кривбасса» Андрей Понедельник.

– «Кривбасс» без отдыха после игры в Черкассах сразу начал готовиться к «Руху». Откуда вы берете силы?

– Мы неплохо готовы функционально. Ведь как следует подготовились к сезону, прошли плодотворные сборы. Уверен, что у каждого из нас есть силы выдержать все матчи до конца чемпионата.

– Против ЛНЗ ты был заменен в перерыве. Получил повреждение или тактический ход?

– Все хорошо, спасибо. Тренер сказал, из-за того, что получил желтую карточку в первом тайме, и была произведена замена. Не хотели рисковать: возможно, наиграл бы еще одну желтую и тогда играли бы в меньшинстве.

– Матчи против «Руха» даются «Кривбассу» непросто – одна победа в четырех матчах. Будет ли двойная мотивация?

– Конечно, у нас есть мотивация на каждый матч. Мы стараемся и хотим побеждать в каждом туре. Верю в нашу команду, нам все по силам.

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Рух - Кривбасс Рух Львов Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Андрей Понедельник
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
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