ПОСТЕКОГЛУ: «Соперник выбил из турнира Лацио и Олимпиакос. Будет тяжело»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анже Постекоглу прокомментировал готовность команды к полуфинальному матчу Лиги Европы с «Буде-Глимт».

«Я встречался с этой командой, когда тренировал «Селтик». Они тогда обыграли «Рому», и нам было трудно играть. Тем более, играть в Норвегии на искусственном покрытии было непросто.

Эта команда здесь заслуженно, ведь они переиграли очень сильных соперников. «Лацио» и «Олимпиакос» были очень сильными командами.

Конечно же, мы относимся к сопернику с уважением.

Потеря Патрика Берга – это удар для них и нам это должно немного облегчить задачу, но также подчеркиваю, что эта команда очень сильна в коллективной игре», – прокомментировал Постекоглу.