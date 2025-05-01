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  4. ПОСТЕКОГЛУ: «Соперник выбил из турнира Лацио и Олимпиакос. Будет тяжело»
Лига Европы
01 мая 2025, 16:45 | Обновлено 01 мая 2025, 16:55
30
1

ПОСТЕКОГЛУ: «Соперник выбил из турнира Лацио и Олимпиакос. Будет тяжело»

«Тоттенхэм» сыграет в Лондоне с «Буде-Глимт»

01 мая 2025, 16:45 | Обновлено 01 мая 2025, 16:55
30
1
ПОСТЕКОГЛУ: «Соперник выбил из турнира Лацио и Олимпиакос. Будет тяжело»
uefa.com

Главный тренер «Тоттенхэма» Анже Постекоглу прокомментировал готовность команды к полуфинальному матчу Лиги Европы с «Буде-Глимт».

«Я встречался с этой командой, когда тренировал «Селтик». Они тогда обыграли «Рому», и нам было трудно играть. Тем более, играть в Норвегии на искусственном покрытии было непросто.

Эта команда здесь заслуженно, ведь они переиграли очень сильных соперников. «Лацио» и «Олимпиакос» были очень сильными командами.

Конечно же, мы относимся к сопернику с уважением.

Потеря Патрика Берга – это удар для них и нам это должно немного облегчить задачу, но также подчеркиваю, что эта команда очень сильна в коллективной игре», – прокомментировал Постекоглу.

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Ангелос Постекоглу Тоттенхэм Буде-Глимт Лига Европы пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: УЕФА
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Victor673256ua
Грати в Норвегії буде важко. Тому Тоттенхему потрібно вирішувати питання на своєму полі
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