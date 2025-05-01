ПОСТЕКОГЛУ: «Соперник выбил из турнира Лацио и Олимпиакос. Будет тяжело»
«Тоттенхэм» сыграет в Лондоне с «Буде-Глимт»
Главный тренер «Тоттенхэма» Анже Постекоглу прокомментировал готовность команды к полуфинальному матчу Лиги Европы с «Буде-Глимт».
«Я встречался с этой командой, когда тренировал «Селтик». Они тогда обыграли «Рому», и нам было трудно играть. Тем более, играть в Норвегии на искусственном покрытии было непросто.
Эта команда здесь заслуженно, ведь они переиграли очень сильных соперников. «Лацио» и «Олимпиакос» были очень сильными командами.
Конечно же, мы относимся к сопернику с уважением.
Потеря Патрика Берга – это удар для них и нам это должно немного облегчить задачу, но также подчеркиваю, что эта команда очень сильна в коллективной игре», – прокомментировал Постекоглу.
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