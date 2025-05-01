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Лига Европы
01 мая 2025, 16:23 | Обновлено 01 мая 2025, 16:30
43
0

Тоттенхэм ни разу не проигрывал норвежцам в еврокубках

А одно противостояние завершилось с теннисным счетом

01 мая 2025, 16:23 | Обновлено 01 мая 2025, 16:30
43
0
Тоттенхэм ни разу не проигрывал норвежцам в еврокубках
uefa.com

1 мая в полуфинале Лиги Европы встретятся английский «Тоттенхэм» и норвежский «Буде-Глимт».

Норвежский клуб стал настоящей сенсацией нынешнего розыгрыша Лиги Европы.

На стадии плей-офф команда прошла нидерландский «Твенте» (1:2, 5:2), «Олимпиакос» (3:0, 1:2) и «Лацио» (2:0, 1:3, по пенальти: 3:2).

Но вот из негативной статистики – «Буде-Глимт» ни разу не смог победить английскую команду. Всего встречались с англичанами трижды, а последняя игра была на стадии группового этапа против «Манчестер Юнайтед» (2:3).

«Тоттенхэм» с «Боде-Глимт» не встречался, но проводил четыре матча против норвежских команд. А первые встречи были в Кубке УЕФА в сезоне 1972/73. Тогда «шпоры» встречались с ФК «Люн».

Тогда первая игра в Норвегии завершилась со счетом 6:3 в пользу «Тоттенхэма». В Англии матч прошел в одни ворота – 6:0.

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Лига Европы Буде-Глимт
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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