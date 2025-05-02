Рома нашла для Довбика новый клуб. Но есть проблема

27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб.

По информации испанского издания Sport.es, каталонская «Жирона» хочет вернуть Довбика. Артем не оправдал ожиданий у боссов «Ромы», они не против продать его в «Жирону». Однако трансферу может помешать то, что «Рома» хочет вернуть все деньги, потраченные за Артема, а «Жирона» вряд ли сможет себе позволить потратить 30,5 миллионов евро.

Кроме этого, издание вспоминает слова Артема, когда он назвал «Жирону» маленьким клубом, а «Рому» – большим, что помнят фанаты каталонцев.

В этом сезоне в активе Довбика 43 матча, 16 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».