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  4. Рома нашла для Довбика новый клуб. Но есть проблема
Италия
02 мая 2025, 00:01 | Обновлено 02 мая 2025, 00:21
1192
3

Рома нашла для Довбика новый клуб. Но есть проблема

Артем заинтересовал «Жирону»

02 мая 2025, 00:01 | Обновлено 02 мая 2025, 00:21
1192
3
Рома нашла для Довбика новый клуб. Но есть проблема
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб.

По информации испанского издания Sport.es, каталонская «Жирона» хочет вернуть Довбика. Артем не оправдал ожиданий у боссов «Ромы», они не против продать его в «Жирону». Однако трансферу может помешать то, что «Рома» хочет вернуть все деньги, потраченные за Артема, а «Жирона» вряд ли сможет себе позволить потратить 30,5 миллионов евро.

Кроме этого, издание вспоминает слова Артема, когда он назвал «Жирону» маленьким клубом, а «Рому» – большим, что помнят фанаты каталонцев.

В этом сезоне в активе Довбика 43 матча, 16 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

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Артем Довбик Рома Рим трансферы Ла Лиги трансферы Серии A трансферы Жирона
Дмитрий Олейник Источник: Sport.es
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Alex
Де ви ці дивні новини берете?
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