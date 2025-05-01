Эрнесто ВАЛЬВЕРДЕ: «Нельзя смотреть на позицию Ман Юнайтед в АПЛ»

Главный тренер «Атлетик» Бильбао Эрнесто Вальверде прокомментировал предстоящий матч против «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Лиги Европы.

«Есть очень много вещей, на которые надо обратить внимание в «Манчестер Юнайтед». Основное – это не надо смотреть на их позицию в АПЛ. Ведь надо понимать, что это все равно один из сильнейших клубов Европы.

Мы знаем, что играем против команды уровня Лиги чемпионов. Тем более, они будут действовать агрессивно, ведь это единственный шанс для клуба туда попасть.

Надеюсь, что мы хорошо их изучили. Они очень хорошо действуют на стандартных положениях. Мы знаем, что могут Хойлунд, Магуайр, Де Лигт. Это уже не говоря об опасности от Бруну Фернандеша. Это команда с большим потенциалом», – прокомментировал Вальверде.