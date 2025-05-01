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  4. «К черту этого плаксу Месси». Реакция фанов на поражение Интер Майами
Лига чемпионов
01 мая 2025, 16:02 |
1039
1

«К черту этого плаксу Месси». Реакция фанов на поражение Интер Майами

Команда Лионеля Месси вылетела из Лиги чемпионов КОНКАКАФ

01 мая 2025, 16:02 |
1039
1
«К черту этого плаксу Месси». Реакция фанов на поражение Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 1 мая состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ Интер Майами – Ванкувер. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.

Жорди Альба на девятой минуте вывел Интер Майами вперед. Но после перерыва хозяева пропустили три мяча. По сумме двух матчей Ванкувер выиграл со счетом 5:1 и вышел в финал.

Лионель Месси провел за Интер Майами весь поединок. Результативными действиями отличиться не сумел. Болельщики, которые еще недавно носили Месси на руках, ополчились на своего кумира.

JAKE BUCKLEY: Эта защита Интер Майами наверняка является худшей линией защиты в истории профессионального футбола.

James: Как Маскерано получил эту работу, лол.

LACOBRAAA: Я являюсь членом клуба с первого дня его основания, и они так со мной поступают? Пока-пока. Я устал и сошел с лодки.

ThePessiLad: Как болельщик Интер Майами с момента его основания, я хочу, чтобы Месси ушел из моего клуба. Он тормозит развитие команды. Пожалуйста, Бекхэм, скажи ему найти новый клуб. Нам нужны трофеи, а не игроки, которые заканчивают.

Laisser Maeda: К черту этого плаксу Месси и этого дерьмового старого Суареса!!!

Kody Cicale: Обязательно подайте заявление о пропаже Месси.

Le Thanh Long: За исключением Месси, все аргентинцы в Майами – мусор, включая тренера, который не имеет ни малейшего представления о тренерской работе.

Miguel Márquez: Если бы у Маскерано было хоть немного достоинства, он бы завтра же ушел в отставку.

Bismarck Perez: Нам необходимо инвестировать в оборону.

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Лига чемпионов КОНКАКАФ Лионель Месси Хавьер Маскерано Луис Суарес Интер Майами Ванкувер Уайткэпс реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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