Ждал 256 дней. Защитник Барселоны впервые сыграл за команду после травмы

30 апреля на «Эстадио Олимпико» прошел первый полуфинальный матч между клубами «Барселона» и «Интер».

Футболисты порадовали болельщиков интересной игрой и большим количеством голов. В результате главный судья зафиксировал ничью со счетом 3:3.

На 83-й минуте матча на поле появился датский защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен, который пропустил почти весь сезон из-за травмы.

Спортсмен сыграл свой друг матч в текущем сезона. В последний раз Андреас играл за «Барселону» в первом туре Ла Лиги, когда каталонцы переиграли «Валенсию» (2:1). После того матча Кристенсен 256 дней находился в лазарете.