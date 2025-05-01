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Лига чемпионов
01 мая 2025, 15:49 | Обновлено 01 мая 2025, 15:51
452
0

Ждал 256 дней. Защитник Барселоны впервые сыграл за команду после травмы

Андреас Кристенсен вернулся на футбольное поле

01 мая 2025, 15:49 | Обновлено 01 мая 2025, 15:51
452
0
Ждал 256 дней. Защитник Барселоны впервые сыграл за команду после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреас Кристенсен

30 апреля на «Эстадио Олимпико» прошел первый полуфинальный матч между клубами «Барселона» и «Интер».

Футболисты порадовали болельщиков интересной игрой и большим количеством голов. В результате главный судья зафиксировал ничью со счетом 3:3.

На 83-й минуте матча на поле появился датский защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен, который пропустил почти весь сезон из-за травмы.

Спортсмен сыграл свой друг матч в текущем сезона. В последний раз Андреас играл за «Барселону» в первом туре Ла Лиги, когда каталонцы переиграли «Валенсию» (2:1). После того матча Кристенсен 256 дней находился в лазарете.

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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Барселона - Интер Андреас Кристенсен
Андрей Витренко Источник: ФК Барселона
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