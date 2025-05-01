Ждал 256 дней. Защитник Барселоны впервые сыграл за команду после травмы
Андреас Кристенсен вернулся на футбольное поле
30 апреля на «Эстадио Олимпико» прошел первый полуфинальный матч между клубами «Барселона» и «Интер».
Футболисты порадовали болельщиков интересной игрой и большим количеством голов. В результате главный судья зафиксировал ничью со счетом 3:3.
На 83-й минуте матча на поле появился датский защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен, который пропустил почти весь сезон из-за травмы.
Спортсмен сыграл свой друг матч в текущем сезона. В последний раз Андреас играл за «Барселону» в первом туре Ла Лиги, когда каталонцы переиграли «Валенсию» (2:1). После того матча Кристенсен 256 дней находился в лазарете.
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