Рубен АМОРИМ: «Команда меняется каждый день. Все готовы побеждать»
«Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Атлетиком» Билбао
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал готовность команды к матчу 1/2 финала Лиги Европы против «Атлетика» Бильбао.
«Все видят, что мы меняемся с каждым матчем. В игре против «Борнмута» мы показали очень высокий прессинг. С «Атлетиком» будем делать почти то же самое. Мы изучили соперника. Знаем их слабые и сильные стороны.
Скажу так. Игроки готовы. Каждый из них – это очень качественный исполнитель, ведь играет за свою сборную.
Мы знаем, какой путь прошли, и скажу, что этот турнир сложный во всех аспектах, но проблем не вижу. Команда эмоционально настроена на победу».
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