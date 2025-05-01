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  4. Рубен АМОРИМ: «Команда меняется каждый день. Все готовы побеждать»
Лига Европы
01 мая 2025, 15:40 | Обновлено 01 мая 2025, 15:49
133
2

Рубен АМОРИМ: «Команда меняется каждый день. Все готовы побеждать»

«Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Атлетиком» Билбао

01 мая 2025, 15:40 | Обновлено 01 мая 2025, 15:49
133
2
Рубен АМОРИМ: «Команда меняется каждый день. Все готовы побеждать»
uefa.com

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал готовность команды к матчу 1/2 финала Лиги Европы против «Атлетика» Бильбао.

«Все видят, что мы меняемся с каждым матчем. В игре против «Борнмута» мы показали очень высокий прессинг. С «Атлетиком» будем делать почти то же самое. Мы изучили соперника. Знаем их слабые и сильные стороны.

Скажу так. Игроки готовы. Каждый из них – это очень качественный исполнитель, ведь играет за свою сборную.

Мы знаем, какой путь прошли, и скажу, что этот турнир сложный во всех аспектах, но проблем не вижу. Команда эмоционально настроена на победу».

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Лига Европы Манчестер Юнайтед Атлетик Бильбао Рубен Аморим пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: УЕФА
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Комментарии 2
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Victor673256ua
Манчестер Юнайтед в цій Лізі Європи ще не програвав. Може Атлетіку вдасться перемогти
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0
Saar
Перемагати? Коли!???
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