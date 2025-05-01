Рубен АМОРИМ: «Команда меняется каждый день. Все готовы побеждать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал готовность команды к матчу 1/2 финала Лиги Европы против «Атлетика» Бильбао.

«Все видят, что мы меняемся с каждым матчем. В игре против «Борнмута» мы показали очень высокий прессинг. С «Атлетиком» будем делать почти то же самое. Мы изучили соперника. Знаем их слабые и сильные стороны.

Скажу так. Игроки готовы. Каждый из них – это очень качественный исполнитель, ведь играет за свою сборную.

Мы знаем, какой путь прошли, и скажу, что этот турнир сложный во всех аспектах, но проблем не вижу. Команда эмоционально настроена на победу».