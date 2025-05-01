«Роналду должен покинуть этот клуб». Реакция фанов на фиаско Аль-Насра
Криштиану Роналду останется без трофея
В полуфинальном матче Лиги чемпионов Азии 2024/25 саудовский «Аль-Наср» встретился с японским клубом «Кавасаки Фронтале». Команда Криштиану Роналду уступила со счетом 2:3.
Первый тайм завершился со счетом 2:1 в пользу «Кавасаки Фронтале». После перерыва японский клуб забил третий мяч.
Айман Яхья сократил отставание на 87-й минуте, а в компенсированное время Криштиану Роналду мог сравнять счет, но своим моментом не воспользовался.
В финале азиатской Лиги чемпионов «Кавасаки Фронтале» сыграет с саудовским «Аль-Ахли». Матч состоится 3 мая в Джидде.
«Аль-Наср» разочаровал своих болельщиков.
Rabiu Yusuf: Плохая игра. Упущены большие шансы. Урок усвоен. Двигаемся дальше, сосредоточимся на следующей игре.
Abubakar Lukman: Разбитое сердце Аль-Насра. Весь этот талант, вся эта борьба, но этого было недостаточно.
ち ゃ ち ゃ : Саудовская профессиональная лига не достигла уровня J.лиги. Япония – №1.
street_rhatty: Вся команда проиграла. Даже защищаться не могут. Роналду должен покинуть этот скучный клуб.
Richmond ofosuhene: Сейчас ни одна команда не возьмет Роналду. Ему стоит просто уйти на пенсию, потому что он ни к чему в этой команде.
Prince: Роналду должен покинуть Аль-Наср, потому что этот клуб – позор.
ahmed: К сожалению, заслуженный вылет. Потенциал был, но его не использовали должным образом, изначально было очевидно много технических ошибок и т.п. Потребуется много работы.
Alpha_ray: Над этим клубом действительно нужно поработать, особенно над его обороной, она очень плохая. Любой клуб может забить им. Никакой игры, никакой страсти, никаких идей.
Full time. pic.twitter.com/Cv2VLzWDWL— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 30, 2025
جنوووووووووووونم pic.twitter.com/wVRodxD5f0— داريو النصر| النخبة (@alnkhbt78228) April 30, 2025
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