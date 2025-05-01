Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Роналду должен покинуть этот клуб». Реакция фанов на фиаско Аль-Насра
Лига чемпионов
01 мая 2025, 14:33 |
740
0

«Роналду должен покинуть этот клуб». Реакция фанов на фиаско Аль-Насра

Криштиану Роналду останется без трофея

01 мая 2025, 14:33 |
740
0
«Роналду должен покинуть этот клуб». Реакция фанов на фиаско Аль-Насра
Getty Images/Global Images Ukraine

В полуфинальном матче Лиги чемпионов Азии 2024/25 саудовский «Аль-Наср» встретился с японским клубом «Кавасаки Фронтале». Команда Криштиану Роналду уступила со счетом 2:3.

Первый тайм завершился со счетом 2:1 в пользу «Кавасаки Фронтале». После перерыва японский клуб забил третий мяч.

Айман Яхья сократил отставание на 87-й минуте, а в компенсированное время Криштиану Роналду мог сравнять счет, но своим моментом не воспользовался.

В финале азиатской Лиги чемпионов «Кавасаки Фронтале» сыграет с саудовским «Аль-Ахли». Матч состоится 3 мая в Джидде.

«Аль-Наср» разочаровал своих болельщиков.

Rabiu Yusuf: Плохая игра. Упущены большие шансы. Урок усвоен. Двигаемся дальше, сосредоточимся на следующей игре.

Abubakar Lukman: Разбитое сердце Аль-Насра. Весь этот талант, вся эта борьба, но этого было недостаточно.

ち ゃ ち ゃ : Саудовская профессиональная лига не достигла уровня J.лиги. Япония – №1.

street_rhatty: Вся команда проиграла. Даже защищаться не могут. Роналду должен покинуть этот скучный клуб.

Richmond ofosuhene: Сейчас ни одна команда не возьмет Роналду. Ему стоит просто уйти на пенсию, потому что он ни к чему в этой команде.

Prince: Роналду должен покинуть Аль-Наср, потому что этот клуб – позор.

ahmed: К сожалению, заслуженный вылет. Потенциал был, но его не использовали должным образом, изначально было очевидно много технических ошибок и т.п. Потребуется много работы.

Alpha_ray: Над этим клубом действительно нужно поработать, особенно над его обороной, она очень плохая. Любой клуб может забить им. Никакой игры, никакой страсти, никаких идей.

По теме:
Роналду может остаться без тренера. Экс-коуч Милана скоро покинет Аль-Наср
Сборная Украины обыграла Румынию на ЧМ по хоккею. Реакция болельщиков
«Лучше, чем проиграть». Реакция болельщиков на матч Барселона – Интер
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Кавасаки Фронтале Лига чемпионов Азии реакция болельщиков
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сломал лицо, выбил зубы. У футболиста Динамо огромные проблемы в суде
Футбол | 01 мая 2025, 11:02 6
Сломал лицо, выбил зубы. У футболиста Динамо огромные проблемы в суде
Сломал лицо, выбил зубы. У футболиста Динамо огромные проблемы в суде

Жерсон Родригес получил 18 месяцев тюремного заключения условно

Ноттингем Форест – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 01 мая 2025, 14:06 1
Ноттингем Форест – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ноттингем Форест – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 1 мая в 21:30 по Киеву

ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. Новый лидер, первое очко Японии
Хоккей | 30.04.2025, 18:35
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. Новый лидер, первое очко Японии
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. Новый лидер, первое очко Японии
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
Футбол | 01.05.2025, 03:22
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
Теннис | 30.04.2025, 18:57
Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида
Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида
29.04.2025, 18:13 22
Теннис
Ярмоленко признался, что сказал Шовковский в перерыве матча с Шахтером
Ярмоленко признался, что сказал Шовковский в перерыве матча с Шахтером
29.04.2025, 09:26 1
Футбол
Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею
Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею
30.04.2025, 21:45 31
Хоккей
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
01.05.2025, 07:25 2
Хоккей
Все решено. Перес после фиаско в Эль-Класико выбрал нового тренера Реала
Все решено. Перес после фиаско в Эль-Класико выбрал нового тренера Реала
29.04.2025, 09:41 2
Футбол
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
30.04.2025, 08:55 4
Бокс
Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
29.04.2025, 10:55 10
Футбол
Дьекереш перейдет в команду, которая занимает 14-е место в чемпионате
Дьекереш перейдет в команду, которая занимает 14-е место в чемпионате
29.04.2025, 11:33 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем