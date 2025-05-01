Что делать с мячом? Исследование показателя голов с игры в топ-лигах

С 12-й минуты поединка против «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов (0:1) «Арсенал» больше владел мячом. Что сделал с этим контролем? Создал моментов на 1.6 xG, но без шанса Мартинелли – менее чем на единицу, а без учета 7-минутки в конце первого тайма – только на 0.45 ожидаемого гола. И это при том, что команда пропустила в самом дебюте и весь матч была вынуждена атаковать... То есть «канониры» уступили в первую очередь из-за низкой продуктивности своей позиционной атаки. Я сделал такой вывод и полез проверять – и оказалось, что «Арсенал» по забитым с игры (то есть без стандартов и контратак) вне топ-5 даже в АПЛ. Неудивительно, что на уровне полуфинала ЛЧ команде не хватило навыков в работе с мячом у чужой штрафной площадки. Итак, позиционная атака коллектива переоценена из-за его высокой позиции в таблице – далеко не первый и точно не единственный такой случай даже в этом сезоне.

Этот материал – о командах, которые имеют самые непродуктивные и, наоборот, продуктивные позиционные атаки. Берем таблицу голов клубов с игры в чемпионате (то есть исключены забитые со стандартов, автоголы и после контратак, пусть они и также «с игры», однако нас не интересуют) и сравниваем ее с таблицей набранных очков – и фиксируем самые большие и наиболее примечательные расхождения.

Ман Сити – все еще чемпион

«Горожане» – лучшие в стране в аспекте даже в столь кризисный год. Причем с отрывом – 54 гола, ближайший преследователь, «Ливерпуль», оформил только 49. На самом деле, это интересно: все критикуют «Манчестер», а он снова доминирует, пусть даже только и в этом аспекте. Если со следующего сезона команда «вылечит» свою оборону от пропущенных и совсем немного сможет прибавить в аспекте стандартов в атаке (7 голов, а все прямые конкуренты – «Астон Вилла», «Челси», «Ноттингем» и «Ньюкасл» – имеют минимум по 11), то снова сможет разрывать. К «Ливерпулю» вопросов нет, потому что, пусть он и обязан контратакам как никто другой в лиге (аж 14 голов), все равно заносит почти по полтора гола за матч с позиционной игры. «Ньюкасл» все называют атлетической командой, но он еще и достаточно хорошо играет в футбол – третий по голам в позиционках. «Фулхэм» аж на 4 позиции выше здесь, чем в реальной таблице. Вот поэтому Марко Силву и хочет «Тоттенхэм»: потому что этот смог поставить позиционное нападение даже клубу с 17-м по цене составом в лиге.

Хотя Постекоглу тоже такое умеет, поэтому «шпоры» имеют наибольшее расхождение между позицией в таблице фактической и в таблице лучших по голам с игры – аж 11 строк! Здесь они выше «Арсенала», например. Поэтому представьте, насколько Анге, как тренер, ограничен: круто умеет в нападение с комбинациями, вообще не умеет во все остальное. Тот же тезис актуален и для Санту, команда которого вне топ-10 по голам с игры – но среди претендентов на место в ЛЧ. Меньше гола за матч из позиционных атак имеет и «Астон Вилла», которая круто вывозит на стандартах. Критики заслуживают и некоторые середняки, те же «Эвертон» и «Кристал Пэлас», забившие из позиционных атак меньше половины своих голов в сезоне. И если к первому вопросов вроде особо нет (там работал Дайч, да и смена тренера – это явно не к структурированному футболу в нападении), то ко вторым – да. «Орлы» в финале Кубка Англии, хотя готовят затяжные атаки на уровне с «Лестером» и «Ипсвичем». Если выиграют и выйдут в ЛЕ, то за этим будет крайне интересно наблюдать.

Наибольшие расхождения:

+11 – Тоттенхэм

+4 – Фулхэм

-4 – Эвертон

-5 – Кристал Пэлас и Астон Вилла

-7 – Ноттингем Форест

Испания без сенсаций, но с Мичелом

Кто первый? «Барселона». Кто второй? «Реал». Третий? «Вальядолид». Ладно, я шучу: «Атлетико». Вроде бы ничего интересного. Впрочем, высокая позиция «матрасников» – доказательство того, что Симеоне все же отошел от канонов и научил свою команду атаковать не только быстрыми выпадами и стандартами – но и затяжными розыгрышами. То есть хейтеры неправы, когда говорят, что коуч неудачно попытался измениться сам и изменить свой стиль – вполне успешно. Здесь отставание от «Реала» с его звездами всего 3 гола – очень круто. Единственное что, «Атлетико» вообще бросил отмечаться после угловых и штрафных – именно это выбило команду из чемпионской гонки, именно этих голов не хватило. Кому голов со стандартов хватает, так это «Осасуне», которая в топ-3 худших по забитым в обычных атаках – но в зоне еврокубков в турнирной таблице. Вы представьте: мы можем получить вместо «Бетиса» в этом сезоне в ЛК клуб, который тратит почти 200 минут на 1 гол с игры, в следующем! Поэтому надо ценить «Бетис». Хотя в конце сезона целесообразнее ценить больше других не эту команду – а «Сельту». Лучшая атака без учёта топ-тройки.

На уровне идеи нравится «Лас-Пальмас», который уже не первый год пытается играть как большая команда. В который раз получается так себе (пока коллектив в зоне вылета), но выхлоп в виде забитых голов с игры это дает весомый: в этом аспекте «пальмы» лучше «Реал Сосьедада», например. Но главные герои – «Валенсия» и «Жирона». Первая вообще сотворила чудо, ведь стать лучшей по расхождению между таблицами со сменой тренера посреди сезона – это аномалия. Оборона испортила сезон. Ну и порция комплиментов Мичелу, вроде бы проводящему неудачный год с «Жироной» – но «продающему» себя более классным командам не хуже, чем он это делал это в прошлом розыгрыше. Если год назад мы отмечали позиционное нападение команд, но списывали эти достижения на класс исполнителей, то теперь исполнителей нет – а неплохая позиционная структура в атаке есть. Кстати, «Жирона» вообще не отличается после контратак, но имеет наиболее продуктивное нападение на стандартах – Мичел утверждается как специалист, который гарантирует тебе определенный стиль и голы после длительных розыгрышей, а бонусом – еще и хорошие угловые и штрафные. Летом такой будет нужен многим.

Наибольшие расхождения:

+7 – Жирона и Валенсия

+6 – Лас-Пальмас

-7 – Мальорка

-10 – Осасуна

Наполи и Интер не чемпионы

Лучшая в Италии – «Аталанта». И вроде это никого не должно удивлять, потому что она много забивает в принципе, а вот ее главные конкуренты – еще те прагматики, которые будут счастливы победить с любым счетом, даже 1:0. Плюс, грех не отличаться много с игры, когда имеешь и забивную «девятку» Ретеги (такой нет у «Наполи»), и креативную «десятку» Лукмана (нет ни у «Наполи», ни у «Интера»). А это я еще де Кетеларе не упомянул... Однако надо отметить высокую позицию команды Конте, ассоциирующуюся больше с игрой от соперника – вроде было бы логичнее увидеть ее вне группы лидеров, но нет, она в топ-3 и здесь. Не в последнюю очередь из-за того, что в Италии у команд в этом сезоне все плохо с позиционным нападением в принципе. Впервые в нашем топе кто-то остановился на 10-и голах с игры – это «Венеция», которая действительно заслуживает находиться в зоне вылета. Три четверти клубов не дотянули даже до показателя в гол/с игры за 90 минут... Едва-едва справились «Лацио» и «Милан», поэтому самые продуктивные позиционные нападения среди претендентов на место в ЛЧ и середняков соответственно – эти.

Действительно плохой сезон от «Ювентуса», глаза нас не обманывали: среди именитых команд он худший в Серии А. А то, что он лучший по голам с контратак, это мем, ведь Мотта приходил в клуб чтобы научить коллектив играть в противоположный футбол – в позиционный. Как видите, не получилось. Нечто похожее произошло с «Фиорентиной», но та одна из лучших в стране по вариативности своих голов. Хотите – забьет в контратаке, если надо – со стандарта, регулярно – с пенальти, а еще добавит в затяжной атаке... Палладино в первый же год в клубе построил команду, которая может едва ли не все впереди на неплохом уровне – потому она и в полуфинале ЛК и среди претендентов на место в ЛЧ. Вообще же, есть ощущение, что в Италии больше всего среди всех топ-лиг решает твое умение атаковать позиционно, потому что клубов, которые разрывают на стандартах или в контратаках, совсем немного, а разница между позициями в фактической таблице и таблице голов с игры для почти всех команд составляет по 1-2 строчки. Поэтому не удивляйтесь желанию итальянских боссов пригласить к себе Мотту или Фонсеку: они знают, что если у тех все получится, то их клубы будут доминировать.

Наибольшие расхождения

+4 – Милан

+3 – Лацио и Парма

-4 – Ювентус

Тревожный момент для Переса

«Байер» даже не второй! И это при том, что в таблице имеет +12 очков от ближайшего преследователя, а его атака с запасом в несколько мячей является второй наиболее продуктивной в стране. «Реал» существенно уступает «Барселоне» в качестве позиционного нападения, и Алонсо не тот тренер, который с вероятностью в 100% сумеет решить эту проблему. Пока в Германии больше «Байера» с игры забивает «Боруссия» Д., которая в кризисе весь год и успела сменить тренера-неудачника на Ковача – едва ли не последнего, кого ты позовешь к себе для налаживания комбинационной игры впереди. Нонсенс. «Айнтрахт» заслуженно среди лидеров, а вот по «Фрайбургу» и «Лейпцигу» есть вопросы. И пусть ещё первый, он вряд ли планировал много забивать в позиционных атаках в сезоне, но РБ будто должен был закладываться, что это придётся делать. Однако не делает. Его нападение – мертвое. Всё делают отдельные футболисты, типа Симонса: получил мяч, сам протащил, сам исполнил дальний удар – и всё. И даже этого недостаточно: «быки» во второй половине таблицы по голам с игры.

«Штутгарт» – это локальный «Тоттенхэм», также знающий, что делать с мячом в ногах в атаке, но ничего не способный сделать, когда соперник уже сам нападает. Поэтому низко в таблице очков, но высоко в списке команд с наибольшим показателем голов с игры. Для других клубов все плюс-минус справедливо, разве что «Бохум» на последнем ряду, а мог бы быть выше, даже вне зоны вылета, если бы все решали сугубо голы в позиционных атаках. Однако он сам виноват: вообще не забивает в контратаках и пропускает мячи один за другим. Ну и несколько предложений о доминировании «Баварии»: оно абсолютно безумное. Разница с ближайшим преследователем – аж 23 мяча! Она до сих пор единственная в нашем материале, кто забивает в среднем 2+ за поединок из позиционного нападения. То есть просто нет никого более продуктивного и, что не менее важно, сконцентрированного именно на этом компоненте игры. Мы ждали чего-то подобного от Компани, но поставить столь доминирующую в стране позиционную атаку – это действительно достижение. В теории, на второй год может стать еще лучше, потому что команда должна прибавить в сыгранности. Ждем с нетерпением.

Наибольшие расхождения:

+4 – Боруссия Д., Бохум и Штутгарт

-4 – Фрайбург

-5 – Лейпциг

Де Дзерби приехал не туда

А вот и вторая команда с показателем в 2+ гола с игры за матч – это «ПСЖ». Ее результат даже несколько лучше, но она выступает в чуть более закрытом и менее конкурентном чемпионате – поэтому достижения плюс-минус сопоставимы. Кстати, даже отрыв от ближайшего преследователя такой же – 23 точных удара. А преследователь – «Марсель», разумеется. Де Дзерби дал команде в свой первый сезон несколько меньше, чем от него ожидали, но с игры забивать ее научил – это достижение, фиксируем. Интересно, что третий лучший в стране не «Монако» – а «Лион», начавший играть в футбол лишь посреди сезона. Шокирует и присутствие среди лидеров «Страсбура», который небезосновательно ассоциируется у нас с вами с контратаками, но нет, он может отличаться и в позиционной игре. То есть команда не настолько одномерная, как может показаться на первый взгляд. Вот кто одномерный, так это «Нант», который аж 23 из 35 своих голов отгрузил с игры. А еще не так давно это была сугубо контратакующая команда... Впрочем, с турнирной точки зрения для него ничего не изменилось: что раньше, что сейчас бьется за выживание.

Во Франции, возможно, меньше всего нужна позиционная атака. Посудите сами: если взять только команды, которые имеют разницу в 4+ позиций в наших таблицах, то аж 3 из 4-х – такие, которые идут ниже именно в фактической. То есть твое умение что-то там создать из игры ничего тебе не гарантирует. Если ты середняк или аутсайдер, то даже целесообразнее сосредоточиться на других компонентах игры. Например, «Осер» и «Брест» делают разницу на контратаках и стандартах соответственно, а «Лилль» успевает везде, еще и хорошо защищается – поэтому с только 8-м показателем голов с игры идет в зоне ЛЧ. Учитывая это, возникает вопрос: а зачем Де Дзерби приехал именно сюда? В, например, Германии его умение поставить комбинационный футбол было бы полезнее... «Монпелье» – главный неудачник всех топ-5 лиг. У него только 9 голов с игры. Иными словами, команде приходится провести более 3-х матчей и около 300-т минут игры, чтобы отличиться таким образом хотя бы раз... Хуже уже некуда. Поэтому коллектив и вылетел досрочного с лишь 16-ю набранными пунктами после 31-го сыгранного матча.

Наибольшие расхождения:

+5 – Нант

+4 – Ренн и Сент-Этьен

-5 – Лилль

Итоги

Конечно, я понимаю, что в отрыве от другой статистики эта не даст полной картины. Например, какой-то «Нант» может иметь много голов с игры в том числе потому, что часто пропускает первым – и все, уже не может не пытаться отличиться и тем более рассчитывать на контратаки. Поэтому и показатель тянет вверх. То же, но наоборот, с «Ливерпулем»: возможно, команда забивала бы еще больше в позиционной атаке и опередила бы «Ман Сити» по компоненту, если бы ей было нужно отличаться чаще. Но не нужно, потому что она регулярно ведет 1:0 и 2:0 по ходу поединков – после этого можно отдать мяч и сыграть куда более вертикально. Однако все же эта статистика может быть полезной. Вот тот же пример «Арсенала» из начала статьи: мы бы заметили проблему раньше и смогли бы спрогнозировать, что непродуктивность команды в позиционном футболе приведет к проблемам в решающий момент. Тогда бы наши ожидания от игры «Арсенала» с «ПСЖ» были бы более объективными. А еще благодаря этим таблицам мы знаем, что, например, главная проблема «Манчестер Сити» не в подготовке атак.

В 3-х из 5-и топ-лиг расхождение между позициями в таблицах составило не более 5-и строк. Только 7 клубов из всех чемпионатов имели большее. То есть определенная связь между выступлениями команды в сезоне и ее умением создавать моменты с игры есть. Сейчас в европейском футболе почти невозможно выступать хорошо, если вообще не имеешь идей в атаке (только стандарты и быстрые выпады не спасут), единственное существенное исключение – «Кристал Пэлас», однако и тот не впечатляет в АПЛ. Наибольшие расхождения в Испании, то есть там решает не столько стиль, сколько умение быть в нем эффективным: команда без умения много забивать с игры может часто побеждать, коллектив с умением – регулярно уступать. Несколько хаотичная лига. Наибольшая привязка к позиционной структуре в нападении в Италии, поэтому клуб с креативными исполнителями впереди способен доминировать. Проще всех живут команды без умения забивать с игры в Англии. Возможно, это следствие почти полного отсутствия в лиге «автобусов» – поэтому ловить на контратаках и на стандартах легче, потому что пространство за спинами защитников есть почти всегда.

И вот только попробуйте теперь после прочтения этого текста написать где-то в комментариях, что «футбол во всех лигах стал одинаковым». Кто вам теперь поверит?