Маркевич назвал команды, которые хочет видеть в финале Лиги чемпионов

29 и 30 апреля состоялись первые противостояния 1/2 финала Лиги чемпионов – «Барселона» и «Интер» сыграли вничью со счетом 3:3, а ПСЖ в гостях нанес минимально поражение «Арсеналу» (1:0).

Известный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua сделал прогноз на ответные матчи, которые пройдут 6 и 7 мая в Италии и Франции:

– Кому вы отдаете предпочтение в ответных поединках?

– Помнится, еще перед четвертьфиналами я в комментарии сайту Sport.ua отмечал, что хотел, чтобы в финале встретились «Барселона» и ПСЖ, которые демонстрируют самый зрелищный футбол. Но это мое желание как болельщика.

Пока шансы «Барселоны» и «Интера» расцениваю, как 50 на 50, а ПСЖ считаю фаворитом за счет победы в Лондоне. И не следует переоценивать фактор родных стен. Отношения выясняют команды, для которых все равно, где побеждать, – сказал Маркевич.