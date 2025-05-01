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Лига чемпионов
01 мая 2025, 12:45 | Обновлено 01 мая 2025, 13:35
1126
1

Маркевич назвал команды, которые хочет видеть в финале Лиги чемпионов

Известный украинский специалист ставит на «Барселону» и ПСЖ

01 мая 2025, 12:45 | Обновлено 01 мая 2025, 13:35
1126
1
Маркевич назвал команды, которые хочет видеть в финале Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

29 и 30 апреля состоялись первые противостояния 1/2 финала Лиги чемпионов – «Барселона» и «Интер» сыграли вничью со счетом 3:3, а ПСЖ в гостях нанес минимально поражение «Арсеналу» (1:0).

Известный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua сделал прогноз на ответные матчи, которые пройдут 6 и 7 мая в Италии и Франции:

– Кому вы отдаете предпочтение в ответных поединках?

– Помнится, еще перед четвертьфиналами я в комментарии сайту Sport.ua отмечал, что хотел, чтобы в финале встретились «Барселона» и ПСЖ, которые демонстрируют самый зрелищный футбол. Но это мое желание как болельщика.

Пока шансы «Барселоны» и «Интера» расцениваю, как 50 на 50, а ПСЖ считаю фаворитом за счет победы в Лондоне. И не следует переоценивать фактор родных стен. Отношения выясняют команды, для которых все равно, где побеждать, – сказал Маркевич.

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Лига чемпионов Интер Милан Барселона Интер - Барселона Арсенал Лондон ПСЖ ПСЖ - Арсенал Мирон Маркевич инсайд
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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DK2025
Прогнозист с Мирона так себе. Доказывал не единожды
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