ОФИЦИАЛЬНО. Хаос продолжается. Клуб УПЛ назначил двух новых менеджеров

Кадровая перестройка в расположении черкасского ЛНЗ до сих пор продолжается. Руководство клуба назначило двух новых специалистов после ряда увольнений.

По информации клубной пресс-службы, Богдан Жало стал новым операционным директором «фиолетовых», а на должность директора по медиа и маркетингу назначен Антон Кравченко.

«🙌 Поздравляем в команде», – лаконично говорится в сообщении.

Черкасский клуб стал одним из главных ньюзмейкеров последних недель.«Фиолетовые» уволили Андрея Колесника, Евгения Тарасенко и еще ряд сотрудников.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 11 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 27 турнирных баллов после 26 сыгранных матчей.

Ранее бывший менеджер «фиолетовых» Андрей Веков объяснил свое увольнение из ЛНЗ, раскритиковав руководство клуба.