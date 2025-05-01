ОФИЦИАЛЬНО. Хаос продолжается. Клуб УПЛ назначил двух новых менеджеров
Богдан Жало и Антон Кравченко получили новые должности в ЛНЗ
Кадровая перестройка в расположении черкасского ЛНЗ до сих пор продолжается. Руководство клуба назначило двух новых специалистов после ряда увольнений.
По информации клубной пресс-службы, Богдан Жало стал новым операционным директором «фиолетовых», а на должность директора по медиа и маркетингу назначен Антон Кравченко.
«🙌 Поздравляем в команде», – лаконично говорится в сообщении.
Черкасский клуб стал одним из главных ньюзмейкеров последних недель.«Фиолетовые» уволили Андрея Колесника, Евгения Тарасенко и еще ряд сотрудников.
В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 11 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 27 турнирных баллов после 26 сыгранных матчей.
Ранее бывший менеджер «фиолетовых» Андрей Веков объяснил свое увольнение из ЛНЗ, раскритиковав руководство клуба.
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