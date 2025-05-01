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Украина. Премьер лига
01 мая 2025, 11:26 |
793
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хаос продолжается. Клуб УПЛ назначил двух новых менеджеров

Богдан Жало и Антон Кравченко получили новые должности в ЛНЗ

01 мая 2025, 11:26 |
793
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хаос продолжается. Клуб УПЛ назначил двух новых менеджеров
ФК ЛНЗ. Богдан Жало

Кадровая перестройка в расположении черкасского ЛНЗ до сих пор продолжается. Руководство клуба назначило двух новых специалистов после ряда увольнений.

По информации клубной пресс-службы, Богдан Жало стал новым операционным директором «фиолетовых», а на должность директора по медиа и маркетингу назначен Антон Кравченко.

«🙌 Поздравляем в команде», – лаконично говорится в сообщении.

Черкасский клуб стал одним из главных ньюзмейкеров последних недель.«Фиолетовые» уволили Андрея Колесника, Евгения Тарасенко и еще ряд сотрудников.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 11 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 27 турнирных баллов после 26 сыгранных матчей.

Ранее бывший менеджер «фиолетовых» Андрей Веков объяснил свое увольнение из ЛНЗ, раскритиковав руководство клуба.

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ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига Василий Каюк чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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