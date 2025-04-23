Карраско подставил Колесника, Григорчук – не молчал. Революция в ЛНЗ
Черкасский ЛНЗ стал главным ньюсмейкером в украинском футболе
Пасхальные выходные подарили украинским фанатам немало сенсационных результатов в матчах Украинской Премьер-лиги. Чего только стоит бешеная победа ковалевского «Колоса» над донецким «Шахтером» (2:4), или потеря очков житомирского «Полесья» в игре с «Левым Берегом» (1:1) в День рождения Имада Ашура. Но руководство черкасского ЛНЗ решило затмить все вышесказанное. Президент «фиолетовых» Виктор Кравченко неожиданно уволил генерального директора Андрея Колесника и Евгения Тарасенко, работавшего спортивным директором ЛНЗ – гром среди ясного неба. Но действительно ли среди «ясного»? Давайте разбираться!
Андрей Колесник – футбольный функционер с нотками блогера, который всегда стремится к большему, но менеджмент – это сложнее, чем кажется
Андрей Колесник – прогрессивный специалист, но он никогда не скрывал, что делает только первые шаги в профессиональном футболе, постепенно превращаясь из футбольного блогера в топ-менеджера. Андрей точно не боится принимать сложные решения, приступая к работе в клубах, где нужно строить все «с нуля». Однако, точно стоит сказать, Колесник идет туда – где деньги есть! Как не раз заявлял сам специалист: «Не люблю работать без задач». Не так много клубов в Украине, готовых ставить конкретные задачи и, что самое главное, выделять под эти задачи серьезные деньги. Руководство ЛНЗ зашло в украинский футбол, «открыв дверь с ноги». А как иначе? А – никак… Самые богатые аграрии Украины, очень любящие футбол.
Именно Андрея руководство «фиолетовых» стремилось видеть у руля своей команды. Молодой амбициозный специалист, только начинающий свой путь в футболе, в глазах которого – «пламя». Именно такая кандидатура нужна была боссам черкасской команды в начале своего пути в высшем дивизионе чемпионата Украины. Колесник неоднократно говорил, что многое создал в Черкассах «с нуля» (от клубного офиса – до стратегии развития, где через пять лет должны были играть свои воспитанники) – это факт. За это Respect. Но делают ли эти заслуги Колесника топ-специалистом в сфере генеральных директоров? Вопрос достаточно риторический.
Андрес Карраско – one love, но тревоги. В Украине или в раздевалке «фиолетовых» – вот в чем вопрос!
В дебютном сезоне «фиолетовых» совсем недолго возглавлял Александр Ковпак, кстати, уже потерявший работу в структуре ЛНЗ. Спасать «фиолетовых» пришел тренер «старой школы» Олег Дулуб, сумевший показать невероятный результат – 7 строчку турнирной таблицы с рекордным 41 пунктом в УПЛ. И это все без клубной базы, профессионального обновления и с украинцами в составе. После такого результата Дулуба «попросили» из клуба, заявив, что структура футбола белорусского специалиста не устраивает руководство клуба.
Колесник и Ко хотели видеть атакующий футбол в исполнении «фиолетовых». Под испанскую «тики-таку» пригласили испанского специалиста Андреса Карраско. Задача – стиль игры, предусматривающий контроль мяча, футбол, который нравится фанатам и вызывает ужас у соперников. Условия труда у испанского специалиста были уже куда лучше: клубная база с разнообразными полями, тренажерный зал, разнообразие легионеров – бери и лепи. Доминируй! Казалось, Андрес здесь надолго, а Колесник – нашел свою креатуру, с которой можно достичь многого.
Начиналось все действительно очень мощно. ЛНЗ получил 10 турнирных пунктов после 5 сыгранных матчей УПЛ, футболистам нравился подход испанца к тренировочному процессу, а болельщики – благодарили за результат, хотя не очень и видели «тики-таку». Но... в какой-то момент все исчезло. Испанец в большинстве своем доверял легионерам, что испортило атмосферу в раздевалке. Андрес потерял контроль над коллективом, что сказалось на результатах клуба – Карраско был уволен еще до завершения первого круга чемпионата. Сам Колесник говорил, что причина – тревоги в Украине. Верим? Я – нет. Больше верю в «тревоги» в раздевалке «фиолетовых», которые не смог выдержать слишком мягкий испанец.
Роман Григорчук – креатура Колесника, которая его и погубила! Могло ли быть иначе?
Зимой ЛНЗ пригласили к рулю первой команды известного украинского специалиста – Романа Григорука. Андрей Колесник раздал много интервью, где заявлял, что клуб очень рад, что подписал Григорчука. Роман Иосифович стал полной противоположностью мягкому Карраско. Это сразу почувствовали не только футболисты, но и топ-менеджеры клуба. После первых матчей во главе ЛНЗ Коуч сразу заявил, что команда недоукомплектована и нуждается в усилении в каждом звене. Это Григорчук не стеснялся повторять повсюду, словно намекая на недоработки Колесника и Тарасенко. Продолжилось это и во время весенних матчей чемпионата. Авторитет Романа Иосифовича заставил менеджеров черкасского клуба активно действовать на трансферном рынке даже зимой, когда весь украинский футбол менее активен.
Драмбаев из «Кривбасса», Кушниренко и Танковский из «Полесья» – хорошие трансферы для середняка украинского футбола, но Роман Григорчук продолжал настаивать: «Команда плохо укомплектована». Специалист не боится критиковать заявляя, что от него требуют результат. Руководство «фиолетовых» действительно мечтает о еврокубках и верит, что это возможно именно с Григорчуком. «Карт-бланш» Романа Иосифовича заставил Колесника и Тарасенко дальше искать футболистов. Итог – подписание Бенни Макуана и Джевисона Беннетта.
Результаты должны были становиться лучше, но ничего лучше не стало – ЛНЗ продолжал свободное падение по ступеням турнирной таблицы, не демонстрируя футбола, которого ожидали все. И руководство, и фанаты, и, думаю, соперники, которым всегда было тяжело играть против команд, возглавляемых Романом Григорчуком, – просто провал. Провал, который все же пытался оправдать Роман Григорчук, было заметно, что ему не нравятся действия некоторых футболистов (легионеров), что он не скрывал в своих послематчевых интервью, как не скрывал и того, что хотел бы иметь в своем составе других футболистов. Коуч неоднократно говорил о желании подписать Тимура Стецькова, который сейчас играет за львовские «Карпаты» и выступающего за житомирское «Полесье» Эдуарда Сарапия, словно снова намекая на плохую трансферную работу Колесника и Тарасенко, открыто о которых, конечно же, не сказал ни одного плохого слова. Последней каплей для руководства стала ничья с «Ингульцем» – у президента ЛНЗ Виктора Кравченко просто не выдержали нервы. После игры функционер уволил и Андрея Колесника, и Евгения Тарасенко. Правильно ли сделал? Может быть, эмоционально, но, думаю, правильно! Повторюсь, хороший футбольный блоггер – не всегда хороший топ-менеджер. Григорчук открыто говорил о пробелах и недоработках в менеджменте и его услышали. Вот так и получается... Колесник выстрелил себе в ногу, предложив руководству ЛНЗ кандидатуру Григорчука, который оказался не столь лоялен к Андрею, как «свой» испанец Карраско, с которым Колеснику было куда проще. Потащил ко дну Андрей с собой и Евгения Тарасенко.
Фанаты считают, что отсутствие результатов – вина Григорчука, не понимая, почему не уволили именно его! Объясню
Ну, здесь прям слишком коротко. Роман Григорчук пришел зимой. Неоднократно говорил, что недоволен комплектацией команды, попытавшись добавить больше качественных украинцев в состав ЛНЗ, показывая топ-менеджерам, что легионеры – не очень-то и качественные. Чего стоит только объявление об уходе израильского форварда Осамы Халайлы, в момент, когда у Григорчука не остается ни одного номинального форварда. Специалист словно согласился со словами Мирона Маркевича, который неоднократно заявлял, что качественные легионеры сейчас в Украину не поедут. В кулуарах говорят, что в следующем сезоне ЛНЗ возьмет другой вектор развития, а потому собственно и других топ-менеджеров, с которыми будет куда проще работать и самому Григорчуку.
Василий Каюк как олицетворение части стратегии Андрея Колесника. Знающий собственную академию юный специалист, но недолго в главной команде не задержится?
Руководство ЛНЗ достаточно быстро нашло замену Андрею Колеснику, назначив 25-летнего Василия Каюка, который до сих пор возглавлял клубную академию. Каюк присоединился к академии «фиолетовых» совсем недавно, фактически создав ее с «нуля». Именно эту стратегию развития клуба хотел реализовать Андрей Колесник. У Василия получалось довольно неплохо. Все возрастные категории в чемпионате ДЮФЛ уверенно шагают в плей-офф. Благодаря этому Виктор Кравченко может именно менеджерским способностям Каюка. Василий собрал детей, тренеров и других специалистов по всей Украине, что позволило «фиолетовым» уже с первых сезонов конкурировать с сильнейшими академиями Украины. Чего стоит только «кейс» Мирослава Доника, в 15-летнем возрасте подписавший контракт с основной командой фиолетовых. Однако академия – одно, профессиональный футбол – совсем другое. Каюк – временное решение, которое точно не сделает хуже, но для борьбы за еврокубки нужен опытный специалист, который будет работать во благо клуба. Кто это будет? Увидим!
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