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  4. ВИДЕО. Реакция Флика и Индзаги после матча, в котором забили шесть голов
Лига чемпионов
01 мая 2025, 10:10 |
430
0

ВИДЕО. Реакция Флика и Индзаги после матча, в котором забили шесть голов

Наставники команд признались, что довольны результатом первого противостояния

01 мая 2025, 10:10 |
430
0
ВИДЕО. Реакция Флика и Индзаги после матча, в котором забили шесть голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Индзаги и Флик

30 апреля состоялся полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встретились испанская «Барселона» и итальянский «Интер». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 3:3.

После окончания этого противостояния тренеры обеих команд ответили на вопросы журналистов. Наставник миланского клуба Симоне Индзаги признался, что доволен результатом, учитывая атакующую мощь соперника.

Главный тренер «Барселоны» Флик также заявил, что его устроил результат первого поединка, но отметил плохую игру своих подопечных в первые минуты поединка.

6 мая команды проведут второй матч полуфинала Лиги чемпионов. Эта встреча состоится в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

ВИДЕО. Реакция Флика и Индзаги после полуфинала Лиги чемпионов

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Лига чемпионов Барселона Интер Милан Барселона - Интер Ханс-Дитер Флик Симоне Индзаги пресс-конференция видео
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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