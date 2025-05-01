ВИДЕО. Реакция Флика и Индзаги после матча, в котором забили шесть голов

30 апреля состоялся полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встретились испанская «Барселона» и итальянский «Интер». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 3:3.

После окончания этого противостояния тренеры обеих команд ответили на вопросы журналистов. Наставник миланского клуба Симоне Индзаги признался, что доволен результатом, учитывая атакующую мощь соперника.

Главный тренер «Барселоны» Флик также заявил, что его устроил результат первого поединка, но отметил плохую игру своих подопечных в первые минуты поединка.

6 мая команды проведут второй матч полуфинала Лиги чемпионов. Эта встреча состоится в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

ВИДЕО. Реакция Флика и Индзаги после полуфинала Лиги чемпионов