500 на двоих. Барселона и Арсенал сыграли свои юбилейные матчи

Закончились первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов 2024/25. ПСЖ на выезде победил «Арсенал» со счетом 1:0, «Барселона» сыграла вничью 3:3 с «Интером».

Интересен тот факт, что матч против «Интера» стал для «Барселоны» 300-м в турнире, а матч против ПСЖ – 200-м для «Арсенала».

«Барселона» стала лишь третьей командой в истории Лиги чемпионов, которая провела 300 матчей в турнире, а «Арсенал» – седьмой, сыгравшей 200 матчей.

Рекордсменом Лиги чемпионов является мадридский «Реал», в активе которого 331 сыгранных матчей.

Топ-10 команд по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов:

331 – «Реал»

308 – «Бавария»

300 – «Барселона»

244 – «Манчестер Юнайтед»

230 – «Ювентус»

220 – «Порту»

200 – «Арсенал»

199 – «Милан»

197 – «Челси»

173 – «Боруссия» Дортмунд

Открывают второй десяток команд именно «Интер» и ПСЖ:

165 – «Интер»

164 – ПСЖ

162 – «Ливерпуль»

144 – «Бенфика»

140 – «Аякс»

137 – «Атлетико»

136 – «Лион»

135 – «Манчестер Сити»

130 – «ПСВ

128 – «Олимпиакос»

Украинские команды находятся в третьем десятке: