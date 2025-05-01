500 на двоих. Барселона и Арсенал сыграли свои юбилейные матчи
Оба клуба сыграли свои очередные матчи в Лиге чемпионов
Закончились первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов 2024/25. ПСЖ на выезде победил «Арсенал» со счетом 1:0, «Барселона» сыграла вничью 3:3 с «Интером».
Интересен тот факт, что матч против «Интера» стал для «Барселоны» 300-м в турнире, а матч против ПСЖ – 200-м для «Арсенала».
«Барселона» стала лишь третьей командой в истории Лиги чемпионов, которая провела 300 матчей в турнире, а «Арсенал» – седьмой, сыгравшей 200 матчей.
Рекордсменом Лиги чемпионов является мадридский «Реал», в активе которого 331 сыгранных матчей.
Топ-10 команд по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов:
- 331 – «Реал»
- 308 – «Бавария»
- 300 – «Барселона»
- 244 – «Манчестер Юнайтед»
- 230 – «Ювентус»
- 220 – «Порту»
- 200 – «Арсенал»
- 199 – «Милан»
- 197 – «Челси»
- 173 – «Боруссия» Дортмунд
Открывают второй десяток команд именно «Интер» и ПСЖ:
- 165 – «Интер»
- 164 – ПСЖ
- 162 – «Ливерпуль»
- 144 – «Бенфика»
- 140 – «Аякс»
- 137 – «Атлетико»
- 136 – «Лион»
- 135 – «Манчестер Сити»
- 130 – «ПСВ
- 128 – «Олимпиакос»
Украинские команды находятся в третьем десятке:
- 126 – «Шахтер»
- 122 – «Галатасарай»
- 121 – «Динамо» Киев
- 117 – «Байер»
- 112 – «Валенсия»
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