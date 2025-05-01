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Лига чемпионов
01 мая 2025, 10:47 | Обновлено 01 мая 2025, 10:49
21
0

500 на двоих. Барселона и Арсенал сыграли свои юбилейные матчи

Оба клуба сыграли свои очередные матчи в Лиге чемпионов

01 мая 2025, 10:47 | Обновлено 01 мая 2025, 10:49
21
0
500 на двоих. Барселона и Арсенал сыграли свои юбилейные матчи
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончились первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов 2024/25. ПСЖ на выезде победил «Арсенал» со счетом 1:0, «Барселона» сыграла вничью 3:3 с «Интером».

Интересен тот факт, что матч против «Интера» стал для «Барселоны» 300-м в турнире, а матч против ПСЖ – 200-м для «Арсенала».

«Барселона» стала лишь третьей командой в истории Лиги чемпионов, которая провела 300 матчей в турнире, а «Арсенал» – седьмой, сыгравшей 200 матчей.

Рекордсменом Лиги чемпионов является мадридский «Реал», в активе которого 331 сыгранных матчей.

Топ-10 команд по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов:

  • 331 – «Реал»
  • 308 – «Бавария»
  • 300 – «Барселона»
  • 244 – «Манчестер Юнайтед»
  • 230 – «Ювентус»
  • 220 – «Порту»
  • 200 – «Арсенал»
  • 199 – «Милан»
  • 197 – «Челси»
  • 173 – «Боруссия» Дортмунд

Открывают второй десяток команд именно «Интер» и ПСЖ:

  • 165 – «Интер»
  • 164 – ПСЖ
  • 162 – «Ливерпуль»
  • 144 – «Бенфика»
  • 140 – «Аякс»
  • 137 – «Атлетико»
  • 136 – «Лион»
  • 135 – «Манчестер Сити»
  • 130 – «ПСВ
  • 128 – «Олимпиакос»

Украинские команды находятся в третьем десятке:

  • 126 – «Шахтер»
  • 122 – «Галатасарай»
  • 121 – «Динамо» Киев
  • 117 – «Байер»
  • 112 – «Валенсия»
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Лига чемпионов Барселона Интер Милан Арсенал Лондон ПСЖ статистика
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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