40 голов от Барселоны. Какой лучший результат каталонского клуба в ЛЧ?
Сезон 2024/25 стал одним из наиболее результативных в истории испанской команды
30 апреля в матче 1/2 финала Лиги чемпионов встретились испанская «Барселона» и итальянский «Интер». Команды устроили настоящую голевую перестрелку, по итогам которого был зафиксирован счет 3:3.
Три забитых гола футболистами каталонского клуба улучшили достижение «Барселоны» в истории Лиги чемпионов. В сезоне 2024/25 подопечные Флика забили уже 40 голов в турнире. Для этого команде понадобилось 13 матчей.
Лучшим результатом «Барселоны» были 45 забитых мячей в сезоне Лиги чемпионов 1999/00, на которые понадобилось 16 матчей. Если учитывать первые 13 матчей той кампании, то в активе команды было 37 голов.
В сезоне 2024/25 «Барселону» ждет еще, как минимум, один поединок (ответный матч против «Интера»). Лучшими бомбардирами испанского клуба в нынешнем сезоне являются Рафинья (12 голов), Роберт Левандовски (11) и Ламин Ямаль (5).
O 🇪🇸Barcelona marcou 40 golos em 13 jogos, o seu registo mais rápido de sempre.— Playmaker (@playmaker_PT) April 30, 2025
🚨O recorde de golos dos catalães são 45 golos em 16 jogos (1999/2000), 37 em 13 jogos. pic.twitter.com/FYNElbuQdC
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