40 голов от Барселоны. Какой лучший результат каталонского клуба в ЛЧ?

30 апреля в матче 1/2 финала Лиги чемпионов встретились испанская «Барселона» и итальянский «Интер». Команды устроили настоящую голевую перестрелку, по итогам которого был зафиксирован счет 3:3.

Три забитых гола футболистами каталонского клуба улучшили достижение «Барселоны» в истории Лиги чемпионов. В сезоне 2024/25 подопечные Флика забили уже 40 голов в турнире. Для этого команде понадобилось 13 матчей.

Лучшим результатом «Барселоны» были 45 забитых мячей в сезоне Лиги чемпионов 1999/00, на которые понадобилось 16 матчей. Если учитывать первые 13 матчей той кампании, то в активе команды было 37 голов.

В сезоне 2024/25 «Барселону» ждет еще, как минимум, один поединок (ответный матч против «Интера»). Лучшими бомбардирами испанского клуба в нынешнем сезоне являются Рафинья (12 голов), Роберт Левандовски (11) и Ламин Ямаль (5).