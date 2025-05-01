Сенсационный лаки-лузер. Определены четвертьфиналисты Мастерса в Мадриде
30 апреля на турнире АТР 1000 в Испании состоялись поединки 4-раунда в нижней части сетки
30 апреля на грунтовом турнире АТР 1000 в Мадриде состоялись матчи 1/8 финала в нижней части сетки.
Пятый сеяный Джек Дрейпер разгромил Томми Пола и далее встретится с Маттео Арнальди. Итальянец в четвертом раунде прошел представителя США Фрэнсиса Тиафо.
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11-я ракетка мира Лоренцо Музетти выбил Алекса де Минаура. В четвертьфинале Лоренцо поборется против лаки-лузера Габриэля Диалло из Канады, который в статусе андердога переиграл Григора Димитрова.
Днем ранее в столице Испании состоялись встречи четвертого круга в верхней части сетки. Четвертьфиналы в Мадриде пройдут в четверг, 1 мая.
АТР 1000 Мадрид. 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Джек Дрейпер [5] – Томми Пол [11] – 6:2, 6:2
Фрэнсис Тиафо [16] – Маттео Арнальди – 3:6, 5:7
Алекс де Минаур [6] – Лоренцо Музетти [10] – 4:6, 2:6
Григор Димитров [15] – Габриэль Диалло [LL] – 7:5, 6:7 (7:9), 4:6
АТР 1000 Мадрид. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Франсиско Черундоло [20] – Якуб Меншик [22]
Каспер Рууд [14] – Даниил Медведев [9]
Нижняя часть сетки
Джек Дрейпер [5] – Маттео Арнальди
Лоренцо Музетти [10] – Габриэль Диалло [LL]
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