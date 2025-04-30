Минус Зверев. На Мастерсе в Мадриде известна половина четвертьфиналистов
Первый сеяный потерпел поражение от Франсиско Черундоло, Каспер Рууд выбил Тейлора Фритца
29 апреля на грунтовом турнире АТР 1000 в Мадриде были определены пары 1/4 финала в верхней части сетки.
Первый сеяный Александр Зверев потерпел поражение от Франсиско Черундоло.
Следующим соперником аргентинца будет Якуб Меншик под 22-м номером посева. Чех в своем поединки четвертого раунда прошел Александра Бублика.
15-й номер рейтинг АТР Каспер Рууд выбил прошлогоднего полуфиналиста Тейлора Фритца. Норвежец одержал победу в двух сетах и далее сыграет против «нейтрала» Даниила Медведева. Медведев в четвертом круге справился с Брендоном Накашимой.
В среду, 30 апреля, на Мастерсе в столице Испании пройдут встречи 1/8 финала в нижней части турнирной сетки: Джек Дрейпер – Томми Пол, Фрэнсис Тиафо – Маттео Арнальди, Алекс де Минаур – Лоренцо Музетти, Григор Димитров – Габриэль Диалло.
АТР 1000 Мадрид. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Александр Зверев [1] – Франсиско Черундоло [20] – 5:7, 3:6
Якуб Меншик [22] – Александр Бублик – 6:3, 6:2
Тейлор Фритц [3] – Каспер Рууд [14] – 5:7, 4:6
Даниил Медведев [9] – Брендон Накашима [31] – 3:6, 6:1, 6:4
АТР 1000 Мадрид. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Франсиско Черундоло [20] – Якуб Меншик [22]
Каспер Рууд [14] – Даниил Медведев [9]
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