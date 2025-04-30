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  4. Минус Зверев. На Мастерсе в Мадриде известна половина четвертьфиналистов
ATP
30 апреля 2025, 10:09 |
73
0

Минус Зверев. На Мастерсе в Мадриде известна половина четвертьфиналистов

Первый сеяный потерпел поражение от Франсиско Черундоло, Каспер Рууд выбил Тейлора Фритца

30 апреля 2025, 10:09 |
73
0
Минус Зверев. На Мастерсе в Мадриде известна половина четвертьфиналистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Франсиско Черундоло и Александр Зверев

29 апреля на грунтовом турнире АТР 1000 в Мадриде были определены пары 1/4 финала в верхней части сетки.

Первый сеяный Александр Зверев потерпел поражение от Франсиско Черундоло.

Следующим соперником аргентинца будет Якуб Меншик под 22-м номером посева. Чех в своем поединки четвертого раунда прошел Александра Бублика.

15-й номер рейтинг АТР Каспер Рууд выбил прошлогоднего полуфиналиста Тейлора Фритца. Норвежец одержал победу в двух сетах и далее сыграет против «нейтрала» Даниила Медведева. Медведев в четвертом круге справился с Брендоном Накашимой.

В среду, 30 апреля, на Мастерсе в столице Испании пройдут встречи 1/8 финала в нижней части турнирной сетки: Джек Дрейпер – Томми Пол, Фрэнсис Тиафо – Маттео Арнальди, Алекс де Минаур – Лоренцо Музетти, Григор Димитров – Габриэль Диалло.

АТР 1000 Мадрид. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Александр Зверев [1] – Франсиско Черундоло [20] – 5:7, 3:6
Якуб Меншик [22] – Александр Бублик – 6:3, 6:2

Тейлор Фритц [3] – Каспер Рууд [14] – 5:7, 4:6
Даниил Медведев [9] – Брендон Накашима [31] – 3:6, 6:1, 6:4

АТР 1000 Мадрид. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Франсиско Черундоло [20] – Якуб Меншик [22]
Каспер Рууд [14] – Даниил Медведев [9]

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ATP Мадрид Александр Зверев Франсиско Черундоло Якуб Меншик Александр Бублик Тейлор Фритц Каспер Рууд Даниил Медведев Брэндон Накашима
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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