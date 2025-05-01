Футболист Интера: «Ламин Ямаль – лучший игрок в мире? Конечно нет»

30 апреля в матче 1/2 финала Лиги чемпионов встретились испанская «Барселона» и итальянский «Интер». Команды устроили настоящую голевую перестрелку, по итогам которого был зафиксирован счет 3:3.

После окончания этого противостояния форвард «Интера» Маркус Тюрам ответил на вопросы журналистов. Когда его спросили о том, является ли 17-летний игрок «Барселоны» Ламин Ямаль лучшим в мире, тот ответил:

«Конечно нет. Лучший игрок в мире – это француз. И на втором месте также француз. А тогда идет Ямаль. Поэтому лучшими футболистами мира являются Усман Дембеле и Килиан Мбаппе», – поделился мнением Тюрам.

6 мая «Интер» и «Барселона» проведут второй матч полуфинала. Поединок состоится в Милане, а победитель противостояния сыграет в финале против сильнейшего в паре ПСЖ – «Арсенал».