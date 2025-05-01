Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Горжусь этой командой». Роналду прокомментировал вылет из азиатской ЛЧ
Другие новости
01 мая 2025, 01:41 | Обновлено 01 мая 2025, 01:42
134
0

«Горжусь этой командой». Роналду прокомментировал вылет из азиатской ЛЧ

Португалец позитивен, несмотря на фиаско его команды

01 мая 2025, 01:41 | Обновлено 01 мая 2025, 01:42
134
0
«Горжусь этой командой». Роналду прокомментировал вылет из азиатской ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал вылет его команды из Лиги чемпионов Азии от «Кавасаки Фронтале»:

«Иногда мечта должна подождать. Я горжусь этой командой и всем, что мы сделали на поле».

«Спасибо всем болельщикам, которые верили в нас и поддерживали на каждом шагу. Ваша поддержка значит для нас очень много».

В текущем сезоне Криштиану Роналду провел 38 матчей на клубном уровне, забил 33 гола и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что японцы сенсационно остановили «Аль-Наср» в АЛЧ.

По теме:
Роналду не выиграет трофей. Японцы сенсационно остановили Аль-Наср в АЛЧ
Саудовское дерби. Фиаско звезд: определен первый финалист азиатской ЛЧ
Аль-Хиляль – Аль-Ахли. Прогноз и анонс полуфинала Лиги чемпионов Азии
Криштиану Роналду Лига чемпионов Азии Аль-Наср Эр-Рияд Кавасаки Фронтале
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Команда Усика сделала Дюбуа подарок. Британец был очень недоволен
Бокс | 30 апреля 2025, 10:40 3
Команда Усика сделала Дюбуа подарок. Британец был очень недоволен
Команда Усика сделала Дюбуа подарок. Британец был очень недоволен

Представители украинца решили напомнить чемпиону IBF правила бокса

ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
Футбол | 30 апреля 2025, 19:05 21
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины

Украинец стал владельцем BMW M8 Gran Coupe

Лунин вызвал тревогу у Реала. Руководство приняло решение
Футбол | 30.04.2025, 20:00
Лунин вызвал тревогу у Реала. Руководство приняло решение
Лунин вызвал тревогу у Реала. Руководство приняло решение
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. Новый лидер, первое очко Японии
Хоккей | 30.04.2025, 18:35
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. Новый лидер, первое очко Японии
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. Новый лидер, первое очко Японии
Лионель Месси станет совладельцем известного клуба
Футбол | 01.05.2025, 00:44
Лионель Месси станет совладельцем известного клуба
Лионель Месси станет совладельцем известного клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер
Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер
29.04.2025, 21:34 11
Футбол
Даниэль ДЮБУА: Это 100%. Если бы не война в Украине, то Усик бы...
Даниэль ДЮБУА: Это 100%. Если бы не война в Украине, то Усик бы...
30.04.2025, 08:32 9
Бокс
Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
29.04.2025, 10:55 10
Футбол
Реал определился с голкипером, который станет вторым номером вместо Лунина
Реал определился с голкипером, который станет вторым номером вместо Лунина
30.04.2025, 09:09 5
Футбол
Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
30.04.2025, 18:57 24
Теннис
Громкая сенсация: определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Мадрида
Громкая сенсация: определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Мадрида
29.04.2025, 19:22 9
Теннис
Все решено. Перес после фиаско в Эль-Класико выбрал нового тренера Реала
Все решено. Перес после фиаско в Эль-Класико выбрал нового тренера Реала
29.04.2025, 09:41 3
Футбол
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
30.04.2025, 08:15
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем