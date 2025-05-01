«Горжусь этой командой». Роналду прокомментировал вылет из азиатской ЛЧ
Португалец позитивен, несмотря на фиаско его команды
Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал вылет его команды из Лиги чемпионов Азии от «Кавасаки Фронтале»:
«Иногда мечта должна подождать. Я горжусь этой командой и всем, что мы сделали на поле».
«Спасибо всем болельщикам, которые верили в нас и поддерживали на каждом шагу. Ваша поддержка значит для нас очень много».
В текущем сезоне Криштиану Роналду провел 38 матчей на клубном уровне, забил 33 гола и отдал 4 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что японцы сенсационно остановили «Аль-Наср» в АЛЧ.
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