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  4. Полузащитник Ингульца: «Это был ключевой матч, чтобы не вылететь из УПЛ»
Украина. Премьер лига
01 мая 2025, 00:21 |
172
0

Полузащитник Ингульца: «Это был ключевой матч, чтобы не вылететь из УПЛ»

Роман Волохатый рассказал о победе над «Зарей»

01 мая 2025, 00:21 |
172
0
Полузащитник Ингульца: «Это был ключевой матч, чтобы не вылететь из УПЛ»
ФК Ингулец. Роман Волохатый

30 апреля в Александрии состоялась доигровка календарного поединка 16 тура УПЛ между «Ингульцом» и «Зарей», который завершился победой номинальных хозяев со счетом 1:0.

Автор победного гола Роман Волохатый в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, справедливо ли номинальные хозяева добыли три очка:

– Прежде всего, следует сказать, что в своей довольно длительной карьере мне еще не приходилось участвовать в доигровке матча, первый тайм которого состоялся еще в декабре прошлого года. Все же, нужен и такой опыт.

– В чем была сложность при настройке на отчетный поединок?

– Второй тайм начинался при счете 1:0 в нашу пользу и не было времени на раскачку. Мы банально не имели права на ошибку, потому что только победа еще оставляла нам шансы избежать прямого вылета из класса сильнейших.

– Поскольку «Ингулец» не пропустил, то считаешь, что вы наиграли на победу?

– Знаете, если рассматривать этот поединок в комплексе, то он едва ли не лучший в нашем исполнении. Особенно первый тайм, где мне удалось открыть счет, а были еще три нереализованных голевых момента, не забитый пенальти. Считаю, что сегодня мы контролировали ход событий на поле и позволили гостям лишь однажды создать угрозу, однако Александр Жовтенко успел заблокировать удар. У нас были полумоменты у Олега Пушкарева, Богдана Могильного, но счет не изменился. Но главное, что мы получили ценные три очка и вернули интригу в борьбе за продолжение «прописки» в элите.

– Уже 3 мая «Ингульцу» в 27 туре встречаться с лидером – «Динамо». Успеете восстановиться?

– То, что настрой будет максимальным можно не сомневаться. Авторитет соперника будет только стимулировать нас продемонстрировать свои лучшие качества.

Сейчас в активе футболистов «Ингульца» 20 очков. Команда занимает 15 место в чемпионате.

Ранее сообщалось о том, что «Ингулец» одержал победу над «Зарей».

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Ингулец Ингулец - Заря Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Роман Волохатый инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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