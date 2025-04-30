Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-легионер Ворсклы рассказал о виновнике трансферного бана полтавчан
Украина. Премьер лига
30 апреля 2025, 23:12 |
572
0

Экс-легионер Ворсклы рассказал о виновнике трансферного бана полтавчан

У клуба хватает не только футбольных проблем

30 апреля 2025, 23:12 |
572
0
Экс-легионер Ворсклы рассказал о виновнике трансферного бана полтавчан
ФК Ворскла

Полтавская «Ворскла» стала очередным украинским клубом, на который в течение нынешнего сезона был наложен трансферный бан.

Камнем преткновения в этом скандальном вопросе стал албанский легионер Ардит Толи, который защищал цвета полтавского клуба в сезонах 2022/23 и 2023/24.

Об этом игроке и его карьерных делах со Sport.ua поделился один из уважаемых украинскими болельщиками албанских футболистов – защитник Арменд Даллку, который ранее защищал цвета полтавского клуба.

– Вы в курсе, что из-за Ардита Толи на ФК «Ворскла» наложен трансферный бан?

– Нет, об этом я не знал. Из клуба мне никто не звонил и ничего не сообщал. Знаю, что были проблемы с тем же Сефери. Я тогда пытался помочь, чтобы они решились. А вот насчет Толи и трансферного бана был не в курсе.

– Что можете сказать о Толе? Как он попал в «Ворсклу»?

– Он хорошо выступал в «Тиране», а вот как оказался в «Ворскле», не знаю. Насколько я понимаю ситуацию, полтавский клуб взял сразу двух футболистов - Сефери и Толи. Помнится, руководители «Ворсклы» тогда спрашивали у меня относительно первого из них, интересуясь, что за игрок, какие его качества. Я ответил, что если есть вариант с таким футболистом, то его надо непременно брать. А вот относительно появления Толи, то если откровенно, я был в шоке. Я знал, что свой уровень он не в состоянии поднять на уровень полтавской команды в частности и чемпионата Украины в целом.

– Какие его футбольные достоинства?

– Он хороший футболист и имеет много качеств. Однако чемпионат Украины выше, чем уровень Толи. Если обратить внимание на его карьеру, то практически всю ее он сыграл в Греции. А уже после выступлений в этой стране Ардит Толи попал в «Тирану». Тогда эта команда имела очень хороших исполнителей. Повторюсь: на уровне «Ворсклы» играть в то время он был не готов.

– Следили ли вы за выступлениями Толи в «Ворскле»?

– Да, следил. Но Толи мало играл. Был период, когда его хотели отдать в другой клуб в аренду. Сейчас он играет в Албании за «Динамо» (Тирана). Этот клуб имел проблемы, однако за последний год у него появился хороший спонсор и дела улучшаются. Толи в силу своих возможностей этой команде помогает, чтобы поднять ее на более высокий уровень.

За период выступлений в «Ворскле» Ардит Толи сыграл 18 матчей: 10 в сезоне-2022/23 и 8 в сезоне-2023/24. Голами в них албанец не отмечался.

Ранее мы сообщали, что нападающий «Ворсклы» вернулся в общую группу после травмы.

По теме:
Он отправлял Дюбуа в нокдаун. Украинец рассказал о своем поединке за титул
Экс-тренер Динамо ответил форварду: «Вспомни, когда последний раз забивал»
Будет усиление. Динамо летом вернет трех талантов
Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферный бан инсайд Арменд Даллку Ардит Толи
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
Теннис | 30 апреля 2025, 18:57 24
Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк

Элина в двух сетах переиграла Моюку Утидзиму в матче 1/4 финала тысячника в Испании

Даниэль ДЮБУА: Это 100%. Если бы не война в Украине, то Усик бы...
Бокс | 30 апреля 2025, 08:32 9
Даниэль ДЮБУА: Это 100%. Если бы не война в Украине, то Усик бы...
Даниэль ДЮБУА: Это 100%. Если бы не война в Украине, то Усик бы...

Британец считает, что победил бы в бою, если бы не политика

Лунин вызвал тревогу у Реала. Руководство приняло решение
Футбол | 30.04.2025, 20:00
Лунин вызвал тревогу у Реала. Руководство приняло решение
Лунин вызвал тревогу у Реала. Руководство приняло решение
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 30.04.2025, 08:15
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
Барселона – Интер. Полуфинал ЛЧ. Видео голов, обзор (обновляется)
Футбол | 30.04.2025, 22:55
Барселона – Интер. Полуфинал ЛЧ. Видео голов, обзор (обновляется)
Барселона – Интер. Полуфинал ЛЧ. Видео голов, обзор (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Костюк разбила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 1/4 финала Мадрида
Костюк разбила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 1/4 финала Мадрида
30.04.2025, 00:03 32
Теннис
Реал определился с голкипером, который станет вторым номером вместо Лунина
Реал определился с голкипером, который станет вторым номером вместо Лунина
30.04.2025, 09:09 5
Футбол
Ярмоленко признался, что сказал Шовковский в перерыве матча с Шахтером
Ярмоленко признался, что сказал Шовковский в перерыве матча с Шахтером
29.04.2025, 09:26 1
Футбол
Рома установила ценник на Довбика. На Артема претендуют клубы Ла Лиги
Рома установила ценник на Довбика. На Артема претендуют клубы Ла Лиги
29.04.2025, 01:31 9
Футбол
Экс-боксер: «Усик, я тебе вырву глаза, а твой язык будет висеть изо рта»
Экс-боксер: «Усик, я тебе вырву глаза, а твой язык будет висеть изо рта»
29.04.2025, 07:26 17
Бокс
Дьекереш перейдет в команду, которая занимает 14-е место в чемпионате
Дьекереш перейдет в команду, которая занимает 14-е место в чемпионате
29.04.2025, 11:33 2
Футбол
Определены четвертьфинальные пары ЧМ-2025 по снукеру. Расписание матчей
Определены четвертьфинальные пары ЧМ-2025 по снукеру. Расписание матчей
29.04.2025, 06:23
Снукер
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
29.04.2025, 07:35 12
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем