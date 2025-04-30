Экс-легионер Ворсклы рассказал о виновнике трансферного бана полтавчан

Полтавская «Ворскла» стала очередным украинским клубом, на который в течение нынешнего сезона был наложен трансферный бан.

Камнем преткновения в этом скандальном вопросе стал албанский легионер Ардит Толи, который защищал цвета полтавского клуба в сезонах 2022/23 и 2023/24.

Об этом игроке и его карьерных делах со Sport.ua поделился один из уважаемых украинскими болельщиками албанских футболистов – защитник Арменд Даллку, который ранее защищал цвета полтавского клуба.

– Вы в курсе, что из-за Ардита Толи на ФК «Ворскла» наложен трансферный бан?

– Нет, об этом я не знал. Из клуба мне никто не звонил и ничего не сообщал. Знаю, что были проблемы с тем же Сефери. Я тогда пытался помочь, чтобы они решились. А вот насчет Толи и трансферного бана был не в курсе.

– Что можете сказать о Толе? Как он попал в «Ворсклу»?

– Он хорошо выступал в «Тиране», а вот как оказался в «Ворскле», не знаю. Насколько я понимаю ситуацию, полтавский клуб взял сразу двух футболистов - Сефери и Толи. Помнится, руководители «Ворсклы» тогда спрашивали у меня относительно первого из них, интересуясь, что за игрок, какие его качества. Я ответил, что если есть вариант с таким футболистом, то его надо непременно брать. А вот относительно появления Толи, то если откровенно, я был в шоке. Я знал, что свой уровень он не в состоянии поднять на уровень полтавской команды в частности и чемпионата Украины в целом.

– Какие его футбольные достоинства?

– Он хороший футболист и имеет много качеств. Однако чемпионат Украины выше, чем уровень Толи. Если обратить внимание на его карьеру, то практически всю ее он сыграл в Греции. А уже после выступлений в этой стране Ардит Толи попал в «Тирану». Тогда эта команда имела очень хороших исполнителей. Повторюсь: на уровне «Ворсклы» играть в то время он был не готов.

– Следили ли вы за выступлениями Толи в «Ворскле»?

– Да, следил. Но Толи мало играл. Был период, когда его хотели отдать в другой клуб в аренду. Сейчас он играет в Албании за «Динамо» (Тирана). Этот клуб имел проблемы, однако за последний год у него появился хороший спонсор и дела улучшаются. Толи в силу своих возможностей этой команде помогает, чтобы поднять ее на более высокий уровень.

За период выступлений в «Ворскле» Ардит Толи сыграл 18 матчей: 10 в сезоне-2022/23 и 8 в сезоне-2023/24. Голами в них албанец не отмечался.

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