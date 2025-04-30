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  4. Родри может успеть восстановиться к Клубному чемпионату мира
Клубный чемпионат мира
30 апреля 2025, 22:51 |
153
0

Родри может успеть восстановиться к Клубному чемпионату мира

Испанский полузащитник продолжает восстанавливаться от травмы

30 апреля 2025, 22:51 |
153
0
Родри может успеть восстановиться к Клубному чемпионату мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри может успеть восстановиться к клубному чемпионату мира, сообщает Sky Sports.

По информации источника, обладатель «Золотого мяча» продолжает восстанавливаться от травмы крестообразных связок. Сроки его возвращения на поле неизвестны, но пока что целью является предстоящий КЧМ.

Эрлинг Холанд также приступил к тренировкам.

Ранее сообщалось о том, что английский гранд принял важное решение по 100-миллионному трансферу.

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Родри Манчестер Сити клубный чемпионат мира по футболу травма Эрлинг Холанд
Даниил Кирияка Источник: Sky Sports
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