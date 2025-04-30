Клубный чемпионат мира30 апреля 2025, 22:51 |
153
0
Родри может успеть восстановиться к Клубному чемпионату мира
Испанский полузащитник продолжает восстанавливаться от травмы
30 апреля 2025, 22:51 |
153
0
Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри может успеть восстановиться к клубному чемпионату мира, сообщает Sky Sports.
По информации источника, обладатель «Золотого мяча» продолжает восстанавливаться от травмы крестообразных связок. Сроки его возвращения на поле неизвестны, но пока что целью является предстоящий КЧМ.
Эрлинг Холанд также приступил к тренировкам.
Ранее сообщалось о том, что английский гранд принял важное решение по 100-миллионному трансферу.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 30 апреля 2025, 08:55 2
Александр считает, что это была игра на публику
Теннис | 30 апреля 2025, 23:48 11
Марта в двух напряженных сетах уступила первой ракетке мира
Теннис | 30.04.2025, 00:03
Футбол | 30.04.2025, 22:55
Футбол | 30.04.2025, 09:09
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.04.2025, 19:22 9
30.04.2025, 08:15
29.04.2025, 11:33 2
29.04.2025, 21:34 11
29.04.2025, 07:35 12
29.04.2025, 14:24 1
29.04.2025, 09:41 3
29.04.2025, 12:07