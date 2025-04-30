Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри может успеть восстановиться к клубному чемпионату мира, сообщает Sky Sports.

По информации источника, обладатель «Золотого мяча» продолжает восстанавливаться от травмы крестообразных связок. Сроки его возвращения на поле неизвестны, но пока что целью является предстоящий КЧМ.

Эрлинг Холанд также приступил к тренировкам.

Ранее сообщалось о том, что английский гранд принял важное решение по 100-миллионному трансферу.