Английский гранд принял важное решение по 100-миллионному трансферу

«Манчестер Сити» принял важное решение по английскому вингеру Джеку Грилишу, сообщает Talk Sport.

По информации источника, английский гранд не намерен отдавать игрока в аренду. В клубе рассматривают лишь вариант полноценного трансфера. «Горожане» могут отпустить Грилиша в случае выгодного предложения.

В текущем сезоне Джек Грилиш провел 31 матч на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 5 ассистов. Летом 2020 года вингер перешел из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за 100 миллионов фунтов.

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