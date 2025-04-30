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Англия
30 апреля 2025, 21:23 | Обновлено 30 апреля 2025, 21:34
1227
2

Английский гранд принял важное решение по 100-миллионному трансферу

Джек Грилиш не уйдет в аренду

30 апреля 2025, 21:23 | Обновлено 30 апреля 2025, 21:34
1227
2
Английский гранд принял важное решение по 100-миллионному трансферу
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

«Манчестер Сити» принял важное решение по английскому вингеру Джеку Грилишу, сообщает Talk Sport.

По информации источника, английский гранд не намерен отдавать игрока в аренду. В клубе рассматривают лишь вариант полноценного трансфера. «Горожане» могут отпустить Грилиша в случае выгодного предложения.

В текущем сезоне Джек Грилиш провел 31 матч на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 5 ассистов. Летом 2020 года вингер перешел из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за 100 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось о том, что известно, кто станет первым летним подписанием «Манчестер Сити».

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Джек Грилиш Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ аренда игрока
Даниил Кирияка Источник: talkSPORT
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Комментарии 2
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Victor673256ua
Якщо не хочуть віддавати в оренду і продати лише за певних умов - то значить ще в якійсь мірі розраховують на Гріліша. Хоча б як на гравця ротації
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Prokop_Andriy
Джека не чіпати, він пішов в запой
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