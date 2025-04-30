Известно, кто станет первым летним подписанием Манчестер Сити

Английский «Манчестер Сити» подпишет игрока французского «ПСЖ».

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» согласовал соглашение о подписании 18-летнего нападающего Махамаду Сангаре из «ПСЖ» на условиях свободного агента.

Обе стороны достигли устной договоренности, скоро состоится медицинский осмотр.

В этом сезоне Сангаре за юношескую команду «ПСЖ» провел 11 матчей, забил 10 голов и сделал два ассиста.

Ранее сообщалось, что один из лучших голкиперов последних лет Эдерсон близок к смене клуба.