Англия30 апреля 2025, 20:35 |
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Известно, кто станет первым летним подписанием Манчестер Сити
«Горожане» согласовали условия контракта с Махамаду Сангаре
30 апреля 2025, 20:35 |
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Английский «Манчестер Сити» подпишет игрока французского «ПСЖ».
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» согласовал соглашение о подписании 18-летнего нападающего Махамаду Сангаре из «ПСЖ» на условиях свободного агента.
Обе стороны достигли устной договоренности, скоро состоится медицинский осмотр.
В этом сезоне Сангаре за юношескую команду «ПСЖ» провел 11 матчей, забил 10 голов и сделал два ассиста.
Ранее сообщалось, что один из лучших голкиперов последних лет Эдерсон близок к смене клуба.
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