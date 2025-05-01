Суперпредложение. Лучший вратарь 2024 года может сменить клуб летом

Аргентинский голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес может перейти в клуб из чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Fichajes.

По информации источника, 32-летний футболист привлекает внимание клубов из страны с Ближнего Востока. В Бирмингеме понимают, что по Эмилиано они могут получить предложение, от которого будет невозможно отказаться.

На замен Мартинесу английский клуб рассматривает кипера «Эспаньола» Хоана Гарсию.

Эмилиано Мартинес является обладателем премии Льва Яшина за 2024 год.

Ранее сообщалось о том, что «Астон Вилла» пока не решила, выкупит ли форварда у «Манчестер Юнайтед».