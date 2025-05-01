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  4. Суперпредложение. Лучший вратарь 2024 года может сменить клуб летом
Англия
01 мая 2025, 00:07 |
681
0

Суперпредложение. Лучший вратарь 2024 года может сменить клуб летом

Эмилиано Мартинес может перебраться в Саудовскую Аравию

01 мая 2025, 00:07 |
681
0
Суперпредложение. Лучший вратарь 2024 года может сменить клуб летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

Аргентинский голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес может перейти в клуб из чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Fichajes.

По информации источника, 32-летний футболист привлекает внимание клубов из страны с Ближнего Востока. В Бирмингеме понимают, что по Эмилиано они могут получить предложение, от которого будет невозможно отказаться.

На замен Мартинесу английский клуб рассматривает кипера «Эспаньола» Хоана Гарсию.

Эмилиано Мартинес является обладателем премии Льва Яшина за 2024 год.

Ранее сообщалось о том, что «Астон Вилла» пока не решила, выкупит ли форварда у «Манчестер Юнайтед».

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Эмилиано Мартинес чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы АПЛ Астон Вилла Хоан Гарсия Эспаньол трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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