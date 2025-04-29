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  4. Сага Рэшфорда. Астон Вилла пока не решила, выкупит ли форварда у МЮ
Англия
29 апреля 2025, 14:40 | Обновлено 29 апреля 2025, 15:40
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0

Сага Рэшфорда. Астон Вилла пока не решила, выкупит ли форварда у МЮ

У бирмингемского клуба есть опция на 40 миллионов фунтов

29 апреля 2025, 14:40 | Обновлено 29 апреля 2025, 15:40
260
0
Сага Рэшфорда. Астон Вилла пока не решила, выкупит ли форварда у МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Астон Вилла» пока не решила вопрос с потенциальной активизацией опции выкупа 27-летнего форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда, который выступает за бирмингемцев на правах аренды.

У «вилланов» есть возможность выкупить Рэшфорда за 40 миллионов фунтов, и это полностью устроит МЮ, который сможет реинвестировать средства в новичков, а также обновить рекорд по сумме продажи клубного воспитанника.

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери доволен Рэшфордом, но недавняя травма, которая вывела Маркуса из строя до конца сезона, ставит под сомнение целесообразность столь дорогостоящего трансфера для бирмингемцев.

Сам Рэшфорд не выражает обеспокоенности относительно своего будущего, так как считает, что успешной игрой за «Астон Виллу» в аренде обеспечил себе хорошие предложения летом на трансферном рынке.

Отметим, что контракт Рэшфорда с МЮ истекает летом 2028 года.

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Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Астон Вилла трансферы АПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Manchester Evening News
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