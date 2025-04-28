Один из лидеров Астон Виллы может пропустить оставшийся сезон из-за травмы
Маркус Решфорд ожидает дополнительного медицинского обследования
Форвард «Астон Виллы» Маркус Решфорд получил травму задней поверхности бедра и рискует пропустить оставшийся сезон.
Известно, что игрока ожидают дополнительные медицинские обследования.
По информации издания Footmercato, возможно, Решфорду понадобится операция.
Унаи Эмери надеется, что форвард восстановится до домашнего матча с «Тоттенхэмом», ведь команда борется за право играть в Лиге чемпионов.
Также сообщается, что Астон Вилла попытается подписать Маркуса летом, поскольку он выступает в клубе на правах аренды.
Ранее Астон Вилла уступила полуфинал Кубку Англии.
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