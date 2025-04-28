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  4. Один из лидеров Астон Виллы может пропустить оставшийся сезон из-за травмы
Украина. Премьер лига
28 апреля 2025, 18:18 |
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Один из лидеров Астон Виллы может пропустить оставшийся сезон из-за травмы

Маркус Решфорд ожидает дополнительного медицинского обследования

28 апреля 2025, 18:18 |
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Один из лидеров Астон Виллы может пропустить оставшийся сезон из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Астон Виллы» Маркус Решфорд получил травму задней поверхности бедра и рискует пропустить оставшийся сезон.

Известно, что игрока ожидают дополнительные медицинские обследования.

По информации издания Footmercato, возможно, Решфорду понадобится операция.

Унаи Эмери надеется, что форвард восстановится до домашнего матча с «Тоттенхэмом», ведь команда борется за право играть в Лиге чемпионов.

Также сообщается, что Астон Вилла попытается подписать Маркуса летом, поскольку он выступает в клубе на правах аренды.

Ранее Астон Вилла уступила полуфинал Кубку Англии.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Астон Вилла Маркус Рэшфорд травма травма бедра
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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