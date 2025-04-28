Один из лидеров Астон Виллы может пропустить оставшийся сезон из-за травмы

Форвард «Астон Виллы» Маркус Решфорд получил травму задней поверхности бедра и рискует пропустить оставшийся сезон.

Известно, что игрока ожидают дополнительные медицинские обследования.

По информации издания Footmercato, возможно, Решфорду понадобится операция.

Унаи Эмери надеется, что форвард восстановится до домашнего матча с «Тоттенхэмом», ведь команда борется за право играть в Лиге чемпионов.

Также сообщается, что Астон Вилла попытается подписать Маркуса летом, поскольку он выступает в клубе на правах аренды.

Ранее Астон Вилла уступила полуфинал Кубку Англии.