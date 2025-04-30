Испания30 апреля 2025, 22:19 | Обновлено 30 апреля 2025, 22:35
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Будет хорошая прибыль. Реал определился с трансферной ценой Лунина
Мадридский клуб готов продать украинца и еще двух игроков за 200 млн
30 апреля 2025, 22:19 | Обновлено 30 апреля 2025, 22:35
628
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Мадридский «Реал» летом хочет получить 200 млн евро от продажи трех игроков, сообщает Fichajes.
По информации источника, «сливочные» готовы отпустить бразильского вингера Родриго Гоеса, его марокканского коллегу по амплуа Браима Диаса и украинского вратаря Андрея Лунина.
За первого из них мадридский клуб хочет получить 100 млн евро, за второго – 60 млн евро, а трансфер 26-летнего голкипера оценен в 40 млн евро.
Ранее сообщалось, что Лунина может подписать полуфиналист Лиги чемпионов – клуб Интер.
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