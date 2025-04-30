Будет хорошая прибыль. Реал определился с трансферной ценой Лунина

Мадридский «Реал» летом хочет получить 200 млн евро от продажи трех игроков, сообщает Fichajes.

По информации источника, «сливочные» готовы отпустить бразильского вингера Родриго Гоеса, его марокканского коллегу по амплуа Браима Диаса и украинского вратаря Андрея Лунина.

За первого из них мадридский клуб хочет получить 100 млн евро, за второго – 60 млн евро, а трансфер 26-летнего голкипера оценен в 40 млн евро.

Ранее сообщалось, что Лунина может подписать полуфиналист Лиги чемпионов – клуб Интер.