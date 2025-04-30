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Испания
30 апреля 2025, 22:19 | Обновлено 30 апреля 2025, 22:35
628
0

Будет хорошая прибыль. Реал определился с трансферной ценой Лунина

Мадридский клуб готов продать украинца и еще двух игроков за 200 млн

30 апреля 2025, 22:19 | Обновлено 30 апреля 2025, 22:35
628
0
Будет хорошая прибыль. Реал определился с трансферной ценой Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» летом хочет получить 200 млн евро от продажи трех игроков, сообщает Fichajes.

По информации источника, «сливочные» готовы отпустить бразильского вингера Родриго Гоеса, его марокканского коллегу по амплуа Браима Диаса и украинского вратаря Андрея Лунина.

За первого из них мадридский клуб хочет получить 100 млн евро, за второго – 60 млн евро, а трансфер 26-летнего голкипера оценен в 40 млн евро.

Ранее сообщалось, что Лунина может подписать полуфиналист Лиги чемпионов – клуб Интер.

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Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы Андрей Лунин Родриго Гоес Браим Диас чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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