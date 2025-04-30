Элина СВИТОЛИНА: «Стараюсь принести для Украины несколько побед»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина дала флеш-интервью после победы над Моюкой Утидзимой в матче 1/4 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде:

«Это замечательный турнир для меня. Наконец-то я хорошо играю здесь, в Мадриде. Я наслаждаюсь игрой на этих кортах, это такие приятные корты, грунт настолько гладкий, просто идеальный. Так что, да, я наслаждаюсь своим выступлением.

Думаю, что моя подача работает очень хорошо. Я очень довольна тем, как подаю здесь в последние несколько дней, а также как я подавала на прошлой неделе. Да, просто чувствую, что моя игра на отличном уровне. Каждый день мне нужно вносить тактические коррективы в зависимости от соперницы, но в целом я довольна своим уровнем.

Как мне удается совмещать все: быть теннисисткой, мамой, заниматься собственным фондом? Да, у меня много дел (смеется).

Я черпаю энергию, мотивацию от людей. Когда я возвращаюсь в Украину, я получаю столько энергии от всех людей, которые там сейчас, которые переживают тяжелые времена. Я просто стараюсь подбодрить их и принести для Украины несколько побед».

Следующей соперницей Элины будет победительница матча Марта Костюк – Арина Соболенко. Полуфинал в Мадриде состоится завтра, 1 мая.

Видеообзор матча Элина Свитолина – Моюка Утидзима