В ожидании переговоров. Ювентус нацелился на игрока Реала

Испанский защитник мадридского «Реала» Фран Гарсия привлекает внимание «Ювентуса», сообщает Fichajes.

По информации источника, 25-летний защитник рассматривается как замена Андреа Камбьязо, который может покинуть клуб летом.

Испанский гранд может отпустить игрока, учитывая то, что в команде есть Ферлан Менди, а летом может быть подписан еще 1 фулбек.

«Зебры» ожидают, что переговоры начнутся в ближайшее время. Вероятно, что это будет аренда.

Ранее сообщалось о том, что 100-миллионная звезда «Реала» решил уйти.