В ожидании переговоров. Ювентус нацелился на игрока Реала
Фран Гарсия привлекает внимание итальянского гранда
Испанский защитник мадридского «Реала» Фран Гарсия привлекает внимание «Ювентуса», сообщает Fichajes.
По информации источника, 25-летний защитник рассматривается как замена Андреа Камбьязо, который может покинуть клуб летом.
Испанский гранд может отпустить игрока, учитывая то, что в команде есть Ферлан Менди, а летом может быть подписан еще 1 фулбек.
«Зебры» ожидают, что переговоры начнутся в ближайшее время. Вероятно, что это будет аренда.
Ранее сообщалось о том, что 100-миллионная звезда «Реала» решил уйти.
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