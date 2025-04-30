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Испания
30 апреля 2025, 21:02 | Обновлено 30 апреля 2025, 21:56
870
0

В ожидании переговоров. Ювентус нацелился на игрока Реала

Фран Гарсия привлекает внимание итальянского гранда

30 апреля 2025, 21:02 | Обновлено 30 апреля 2025, 21:56
870
0
В ожидании переговоров. Ювентус нацелился на игрока Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Гарсия

Испанский защитник мадридского «Реала» Фран Гарсия привлекает внимание «Ювентуса», сообщает Fichajes.

По информации источника, 25-летний защитник рассматривается как замена Андреа Камбьязо, который может покинуть клуб летом.

Испанский гранд может отпустить игрока, учитывая то, что в команде есть Ферлан Менди, а летом может быть подписан еще 1 фулбек.

«Зебры» ожидают, что переговоры начнутся в ближайшее время. Вероятно, что это будет аренда.

Ранее сообщалось о том, что 100-миллионная звезда «Реала» решил уйти.

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Фран Гарсия Реал Мадрид Ювентус трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Андреа Камбьязо
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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