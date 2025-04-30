100-миллионная звезда Реала решил уйти. Известна одна причина остаться
Родриго может сменить клуб летом
Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго Гоес может сменить клуб летом, сообщает Marca.
По информации источника, 24-летний футболист намерен покинуть испанский клуб. Несколько клубов следят за игроком, в том числе команды из Саудовской Аравии.
Игрок определил для себя лишь 1 причину остаться: если новый тренер команды будет рассчитывать на него.
В текущем сезоне Родриго провел 50 матчей на клубном уровне, забил 13 голов и отдал 10 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что экс-тренер «Реала» возглавит сборную Катара.
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