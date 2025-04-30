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Испания
30 апреля 2025, 20:44 | Обновлено 30 апреля 2025, 20:57
898
0

100-миллионная звезда Реала решил уйти. Известна одна причина остаться

Родриго может сменить клуб летом

30 апреля 2025, 20:44 | Обновлено 30 апреля 2025, 20:57
898
0
100-миллионная звезда Реала решил уйти. Известна одна причина остаться
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго Гоес может сменить клуб летом, сообщает Marca.

По информации источника, 24-летний футболист намерен покинуть испанский клуб. Несколько клубов следят за игроком, в том числе команды из Саудовской Аравии.

Игрок определил для себя лишь 1 причину остаться: если новый тренер команды будет рассчитывать на него.

В текущем сезоне Родриго провел 50 матчей на клубном уровне, забил 13 голов и отдал 10 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что экс-тренер «Реала» возглавит сборную Катара.

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Даниил Кирияка Источник: Marca
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