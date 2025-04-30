Другие новости30 апреля 2025, 20:31 |
615
0
Экзотика. Экс-тренер Реала возглавит сборную Катара
Новое место работы для себя нашел Хулен Лопетеги
30 апреля 2025, 20:31 |
615
0
Испанский тренер Хулен Лопетеги возглавит сборную Катара, сообщает Маттео Моретто.
По информации источника, 58-летний специалист возглавит катарскую команду. Переговоры завершены. Соглашение будет действовать два года.
В 2018-м году испанец возглавлял мадридский «Реал», а его последним клубом является «Вест Хэм», откуда он был уволен в этом году.
Ранее сообщалось о том, что переговоры Анчелотти с Бразилией сорвались.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 апреля 2025, 18:32 3
Поединок состоится 30 апреля в 22:00 по Киеву
Футбол | 30 апреля 2025, 01:21 3
На украинского вратаря растет спрос, Андрей может продолжить карьеру в Интере
Бокс | 30.04.2025, 07:50
Хоккей | 30.04.2025, 08:15
Футбол | 30.04.2025, 13:47
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.04.2025, 11:33 2
30.04.2025, 09:09 4
29.04.2025, 01:31 9
29.04.2025, 18:13 22
30.04.2025, 00:03 32
29.04.2025, 03:00 8
29.04.2025, 06:23
28.04.2025, 19:44 11