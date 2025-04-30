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30 апреля 2025, 20:31 |
615
0

Экзотика. Экс-тренер Реала возглавит сборную Катара

Новое место работы для себя нашел Хулен Лопетеги

30 апреля 2025, 20:31 |
615
0
Экзотика. Экс-тренер Реала возглавит сборную Катара
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулен Лопетеги

Испанский тренер Хулен Лопетеги возглавит сборную Катара, сообщает Маттео Моретто.

По информации источника, 58-летний специалист возглавит катарскую команду. Переговоры завершены. Соглашение будет действовать два года.

В 2018-м году испанец возглавлял мадридский «Реал», а его последним клубом является «Вест Хэм», откуда он был уволен в этом году.

Ранее сообщалось о том, что переговоры Анчелотти с Бразилией сорвались.

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Хулен Лопетеги сборная Катара по футболу Реал Мадрид назначение тренера Маттео Моретто
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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