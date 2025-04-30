Элина Свитолина – Моюка Утидзима. Разобралась за 53 минуты. Видеообзор

30 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах разгромила Моюку Утидзиму в 1/4 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

Украинка одержала победу со счетом 6:2, 6:1 за 53 минуты. Свитолина во второй раз обыграла Моюку. Первое их очное противостояние было сыграно летом 2024 года на Олимпиаде в Париже.

В полуфинале Мадрида Элина сыграет против победительницы матча Арина Соболенко – Марта Костюк.

🏆 WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/4 финала

Моюка Утидзима – Элина Свитолина [17] – 2:6, 1:6

Видеообзор матча