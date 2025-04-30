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  4. Элина Свитолина – Моюка Утидзима. Разобралась за 53 минуты. Видеообзор
WTA
30 апреля 2025, 20:04 |
804
0

Элина Свитолина – Моюка Утидзима. Разобралась за 53 минуты. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Мадриде

30 апреля 2025, 20:04 |
804
0
Элина Свитолина – Моюка Утидзима. Разобралась за 53 минуты. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

30 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах разгромила Моюку Утидзиму в 1/4 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

Украинка одержала победу со счетом 6:2, 6:1 за 53 минуты. Свитолина во второй раз обыграла Моюку. Первое их очное противостояние было сыграно летом 2024 года на Олимпиаде в Париже.

В полуфинале Мадрида Элина сыграет против победительницы матча Арина Соболенко – Марта Костюк.

🏆 WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/4 финала

Моюка Утидзима – Элина Свитолина [17] – 2:6, 1:6

Видеообзор матча

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Элина Свитолина – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина Моюка Утидзима WTA Мадрид теннисные видеообзоры видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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