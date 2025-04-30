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  4. Лунин вызвал тревогу у Реала. Руководство приняло решение
Италия
30 апреля 2025, 20:00 |
2944
8

Лунин вызвал тревогу у Реала. Руководство приняло решение

Украинский вратарь может покинуть клуб

30 апреля 2025, 20:00 |
2944
8
Лунин вызвал тревогу у Реала. Руководство приняло решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку.

По информации испанского издания Marca, агент Лунина Жорже Мендеш провел с руководством клуба срочную встречу, на которой сообщил, что украинский вратарь рассматривает уход и заинтересован в некоторых клубах, которые готовы его подписать.

Это сообщение вызвало тревогу у руководства «королевского клуба». Мадридский гранд в срочном порядке начал переговоры по переходу Хоана Гарсии из «Эспаньола».

В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Хоан Гарсия Эспаньол Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин Жорже Мендеш
Дмитрий Олейник Источник: Marca
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Комментарии 8
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РЛС Рада
Где то я эту "сенсацию" уже слышал ! Раз так 20  он ещё раз 30 будет за карьеру "уходить" , а потом бутсы на гвоздь ! 
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+2
pol-55
Можливо лишитись на рік,там Алонсо може по другому вирішити з ігровим часом.
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+1
Burevestnik
якщо Куртуа в кінці чемпу наловить метеликів,
то тривога може змінитись на паніку.
прям аж сумно за Реал...
   
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+1
Serhii P.
Це потрібно було робити минулого року, коли він провів більшість сезон в основі "Реала"
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+1
Bernard6-9
Дождись Алонсо, не уходи так рано
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0
apepa
Куртуа провалил сезон а уйти должен Лунин? Руководство Реала дружит с головой?
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-3
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