Лунин вызвал тревогу у Реала. Руководство приняло решение
Украинский вратарь может покинуть клуб
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку.
По информации испанского издания Marca, агент Лунина Жорже Мендеш провел с руководством клуба срочную встречу, на которой сообщил, что украинский вратарь рассматривает уход и заинтересован в некоторых клубах, которые готовы его подписать.
Это сообщение вызвало тревогу у руководства «королевского клуба». Мадридский гранд в срочном порядке начал переговоры по переходу Хоана Гарсии из «Эспаньола».
В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.
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