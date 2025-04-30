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Украина. Премьер лига
30 апреля 2025, 18:33 | Обновлено 30 апреля 2025, 18:38
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Младен БАРТУЛОВИЧ: «Были нюансы с протоколом. Кто может играть, а кто нет»

Команды наконец-то сыграли матч 16-го тура

30 апреля 2025, 18:33 | Обновлено 30 апреля 2025, 18:38
301
0
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Были нюансы с протоколом. Кто может играть, а кто нет»
ФК Заря. Младен Бартулович

Главный тренер «Зари» Младен Бартулович прокомментировал поражение против «Ингульца» (0:1) в матче-доигровке 16-го тура УПЛ.

«Желание было слишком большое, ведь мы хотели отыграться. Были возможности, но надо было забивать.

Были нюансы и с протоколом. Некоторые могли играть, а некоторые – нет. Но это такое. Здесь речь идет о качестве. Надо было лучше сыграть.

В первую очередь не хватило спокойствия, чтобы использовать свои моменты», – прокомментировал после матча Бартулович.

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Александр Сильченко Источник: ФК Заря Луганск
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