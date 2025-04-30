Младен БАРТУЛОВИЧ: «Были нюансы с протоколом. Кто может играть, а кто нет»

Главный тренер «Зари» Младен Бартулович прокомментировал поражение против «Ингульца» (0:1) в матче-доигровке 16-го тура УПЛ.

«Желание было слишком большое, ведь мы хотели отыграться. Были возможности, но надо было забивать.

Были нюансы и с протоколом. Некоторые могли играть, а некоторые – нет. Но это такое. Здесь речь идет о качестве. Надо было лучше сыграть.

В первую очередь не хватило спокойствия, чтобы использовать свои моменты», – прокомментировал после матча Бартулович.