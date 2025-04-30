Украина. Премьер лига30 апреля 2025, 18:33 | Обновлено 30 апреля 2025, 18:38
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Младен БАРТУЛОВИЧ: «Были нюансы с протоколом. Кто может играть, а кто нет»
Команды наконец-то сыграли матч 16-го тура
30 апреля 2025, 18:33 | Обновлено 30 апреля 2025, 18:38
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Главный тренер «Зари» Младен Бартулович прокомментировал поражение против «Ингульца» (0:1) в матче-доигровке 16-го тура УПЛ.
«Желание было слишком большое, ведь мы хотели отыграться. Были возможности, но надо было забивать.
Были нюансы и с протоколом. Некоторые могли играть, а некоторые – нет. Но это такое. Здесь речь идет о качестве. Надо было лучше сыграть.
В первую очередь не хватило спокойствия, чтобы использовать свои моменты», – прокомментировал после матча Бартулович.
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