Севилья ведет переговоры с Мичелом. Он тренирует Цыганкова в Жироне
«Нервионцы» ищут того, кто в конце сезона заменит Хоакина Капарроса
Руководство «Севильи» ведет активный поиск нового главного тренера для первой команды.
Недавно на эту должность был утвержден 69-летний Хоакин Капаррос, однако этот специалист отработает лишь до конца сезона, после чего «Севилью» примет новый коуч.
Им может стать 49-летний коуч «Жироны» Мичел, с которым «нервионцы» уже начали переговоры.
Кандидатура Мичела очень импонирует спортивному директору «Севильи» Виктору Орте, но переговоры с «Жироной» обещают быть непростыми. В контракте Мичела с его нынешним клубом прописана компенсация за досрочный уход наставника в размере 2 миллионов евро, и в «Жироне» не стремятся расставаться с наставником.
Впрочем, если договориться по Мичелу не удастся, то у «Севильи» есть и запасной вариант – 61-летний Хосе Бордалас, который ныне работает с «Хетафе».
Напомним, за «Жирону» выступает вингер сборной Украины Виктор Цыганков, который в текущем сезоне сыграл 22 матча в Ла Лиге, отличившись 2 голами и 4 ассистами.
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