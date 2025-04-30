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  4. Севилья ведет переговоры с Мичелом. Он тренирует Цыганкова в Жироне
Испания
30 апреля 2025, 17:10 |
217
0

Севилья ведет переговоры с Мичелом. Он тренирует Цыганкова в Жироне

«Нервионцы» ищут того, кто в конце сезона заменит Хоакина Капарроса

30 апреля 2025, 17:10 |
217
0
Севилья ведет переговоры с Мичелом. Он тренирует Цыганкова в Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Руководство «Севильи» ведет активный поиск нового главного тренера для первой команды.

Недавно на эту должность был утвержден 69-летний Хоакин Капаррос, однако этот специалист отработает лишь до конца сезона, после чего «Севилью» примет новый коуч.

Им может стать 49-летний коуч «Жироны» Мичел, с которым «нервионцы» уже начали переговоры.

Кандидатура Мичела очень импонирует спортивному директору «Севильи» Виктору Орте, но переговоры с «Жироной» обещают быть непростыми. В контракте Мичела с его нынешним клубом прописана компенсация за досрочный уход наставника в размере 2 миллионов евро, и в «Жироне» не стремятся расставаться с наставником.

Впрочем, если договориться по Мичелу не удастся, то у «Севильи» есть и запасной вариант – 61-летний Хосе Бордалас, который ныне работает с «Хетафе».

Напомним, за «Жирону» выступает вингер сборной Украины Виктор Цыганков, который в текущем сезоне сыграл 22 матча в Ла Лиге, отличившись 2 голами и 4 ассистами.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Севилья назначение тренера Хоакин Капаррос Хосе Бордалас Виктор Цыганков
Алексей Сливченко Источник: El Nacional
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