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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Севилья назначила нового тренера. Он уже возглавлял клуб
Испания
13 апреля 2025, 16:47 |
755
0

ОФИЦИАЛЬНО. Севилья назначила нового тренера. Он уже возглавлял клуб

Хоакин Капаррос будет работать с «Севильей»

13 апреля 2025, 16:47 |
755
0
ОФИЦИАЛЬНО. Севилья назначила нового тренера. Он уже возглавлял клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоакин Капаррос

«Севилья» объявила о назначении испанского специалиста Хоакина Капарроса на должность главного тренера клуба. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, клуб достиг договоренности, что 69-летний испанец станет главным тренером к завершению этого сезона. О финансовых условиях сделки никакой информации нет.

Это будет четвертый период Капарроса в должности главного тренера после работы с клубом в 2000-2005 годах, а также в сезоне 2017/18 и одиннадцати матчей в конце сезона 2018/19.

Сейчас Севилья занимает 13 строчку испанской Ла Лиги, имея в своем активе 36 зачетных баллов после 31 сыгранного матча.

Следующую игру «Севилья» сыграет против «Алавеса» в рамках 32 тура Ла Лиги. Матч запланирован на воскресенье, 20 апреля. Стартовый свисток раздастся в 19:30 по киевскому времени.

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Хоакин Капаррос Ла Лига чемпионат Испании по футболу назначение тренера
Олег Вахоцкий Источник: ФК Севилья
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