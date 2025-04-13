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Испания
13 апреля 2025, 15:41 | Обновлено 13 апреля 2025, 15:52
1263
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ла Лиги неожиданно уволил главного тренера

Хавьер Гарсия Пимьента покинул пост главного тренера «Севильи»

13 апреля 2025, 15:41 | Обновлено 13 апреля 2025, 15:52
1263
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Ла Лиги неожиданно уволил главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Гарсия Пимента

Испанская Севилья официально объявила об уходе Хавьера Гарсии Пимента с должности главного тренера клуба. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, терпение руководства «Севильи» лопнуло после минимального поражения команды и матча с «Валенсией» в 31 туре испанской Ла Лиги (0:1). Пока неизвестно, кто возглавит клуб.

Пимента возглавил «Севилью» в начале июня 2024 года. Сейчас Севилья занимает 13 строчку испанской Ла Лиги, имея в своем активе 36 зачетных баллов после 31 сыгранного матча.

Следующую игру «Севилья» сыграет против «Алавеса» в рамках 32 тура Ла Лиги. Матч запланирован на воскресенье, 20 апреля. Стартовый свисток раздастся в 19:30 по киевскому времени.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Севилья
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