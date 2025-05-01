Когда футбольный бог ударился головой. Авантюрные прогнозы на 1/2 ЛЕ и ЛК

Прогнозировать что-либо – это априори дело невыгодное для человека, который прогнозирует. Если твое предсказание не сбудется, то его и тебя все раскритикуют, но если все произойдет так, как ты и предрекал, то скажут: «Так и должно было случиться. Еще бы ты ошибся, когда сам за это взялся!» Выгодного варианта нет вообще. Ну, разве что один – спрогнозировать что-то, чего совершенно никто не ожидает. Вот в таком случае «угадал» – король, а нет – никто и не ожидал от тебя многого. В этом тексте пробую стать такого рода королем – и делюсь своими мыслями относительно развития событий в полуфинальных матчах второго и третьего по статусу международных клубных турниров. Другим словами, допускаю, что случится, если футбольный бог по той или иной причине в этот четверг будет в кризисе – и нажмет не на те кнопки. Не волнуйтесь: все обосновываю, каждое предсказание имеет определенные основания. Прогнозы будут считаться данными успешно, если сыграют хотя бы несколько. Они охватят не только первые матчи противостояний – обе дуэли.

По меньшей мере 2 пенальти в ворота МЮ

«Дьяволы» уже пропустили в этой ЛЕ с пенальти трижды, и это худший показатель в турнире. Причем не только среди команд, которые остались, а среди всех. Что интересно, в АПЛ «МЮ» также имеет 3 пропущенных с пенальти (и 4 назначенных в целом), хотя сыграл почти втрое меньше поединков – следовательно, 11-метровые коллектива в ЛЕ являются скорее следствием волнения, чем системной проблемой. Например, последний пенальти в собственные ворота команда заработала в ответном матче с «Лионом», когда уступала 2:3. А предпоследний – в поединке против «Реал Сосьедада», когда в противостоянии был равный счет. К гадалке не ходи: «Юнайтед» будет волноваться в полуфиналах с «Атлетиком», потому что соперник – серьезный, а на кон поставлено участие в ЛЧ (если выиграет – играет там, нет – вообще без еврокубков). Клуб из Бильбао выполнил 2 пенальти в четвертьфинале (по одному в каждом матче) и является одним из лидеров и Ла Лиги, и ЛЕ по количеству попыток дриблинга за поединок. Нервный «МЮ» должен привозить 11-метровые за фолы на братьях Уильямсах.

Челси выиграет хотя бы один матч с разницей в 4+ голов

uefa.com

Сразу скажу: я не считаю нынешний «Челси» сильной командой, которая должна разносить в полуфиналах еврокубков. Однако относительно его соперника на этой стадии, «Юргордена», я настроен совсем скептически. Первопричина – очень легкая сетка команды. Шведы заслужили дойти так далеко, безусловно, однако не меньшие шансы оказаться в полуфинале имел, например, и словенский «Целе». Или кто-то из поляков, та же «Легия». Просто тем на пути попался клуб из топ-лиги, а вот шведскому коллективу – нет. «Юргорден» стартовал с ранней квалификации, однако его самый сложный соперник в сезоне до сих пор – «Панатинаикос». При всем уважении, это и близко не «Челси». Скандинавы уже на предыдущей стадии не чувствовали себя комфортно и прошли лишь из-за ранней красной карточки для соперника. А что будет теперь? Англичане идут за трофеем: уже на прошлых стадиях часто появлялись основные футболисты, некоторые – даже тогда, когда судьба противостояния была решена. Команда настроена серьезно и уже побеждала в ЛК со счетами 5:1 и 8:0 – может организовать еще одно уничтожение.

Тоттенхэм проиграет и пропустит минимум трижды в Норвегии

Getty Images/Global Images Ukraine. На своем поле Буде-Глимт не оставляет шансов конкурентам

Мой взгляд: англичане сыграют в финале. Но из-за уверенной домашней победы, ведь повлияет класс исполнителей. А вот в гостях настрадаются. Во-первых, там искусственное покрытие. Кто-кто, а клуб из АПЛ играть на чем-то таком не привык. Во-вторых, все скандинавы традиционно хорошо выступают дома, а конкретно эти еще и действительно верят в магию домашней арены. Далее – цифры. В 36-и последних поединках еврокубков на своем поле «Буде-Глимт» проиграл... только 4 раза! Даже для топ-команд, типа «Реала» или «Барселоны», это было бы круто, а для коллектива такого уровня – фантастика. И не списать все на слабость соперников: на отрезке здесь неудачно гостили «Рома» (1:2 и 1:6), «Бешикташ» (1:2, 1:3), в этом сезоне – «Порту» (2:3), «Олимпиакос» (0:3), «Лацио» (0:2). Причем все могли пропускать больше – просто норвежцы не реализовывали. Под катком может оказаться и «Тоттенхэм», который в этом сезоне уже пропускал 3+ голов не только от топов, но и от «Брайтона», «Эвертона», «Вулверхэмптона», «МЮ» и «Галатасарая». Тем более, в Норвегии будет сыгран уже ответный матч – если «шпоры» выиграют, например, 3:0 дома, то в гостях согласятся и на условные 2:3.

Фиорентина и Бетис обменяются победами

Возможно, наиболее равная пара полуфиналов ЛЕ и ЛК. Где, если не здесь, верить в обмен победами? Тем более, первый матч пройдет в Испании, а «Фиорентина» рискует отыграть его без травмированного Кина – своего лучшего бомбардира, который уже забил более 20-и голов в сезоне и отметился мячом, который вывел команду в полуфинал турнира. Тогда «Бетис» будет иметь хороший шанс. Кстати, для испанцев фактор поля – действительно важный. В том же чемпионате они, например, две трети своих поражений потерпели в гостях. На прошлой стадии ЛК «Бетис», кстати, также сделал всю работу дома: победил 2:0, а затем расписал мировую 1:1 в гостях. У «фиалок», впрочем, расхождение еще весомее – в лиге более чем в полтора раза больше очков добыто именно дома, у ЛК только 6 побед, большинство из которых – оформленные во Флоренции. Кроме того, «Фиорентина» в ЛК – команда, всегда проходящая «на тоненького». В этом сезоне выиграла только в 50% матчей турнира, в прошлом дважды за плей-офф уходила в ОТ, а ещё годом ранее проигрывала первую полуфинальную дуэль – и спасалась победой во второй. Устраивать такого рода качели – это в духе итальянцев.

Онана станет героем и вытянет для МЮ хотя бы один матч

Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

Хейт в адрес кипера – слишком большой. Он вообще-то играет неплохо. Возьмем, например, матчи АПЛ – и окажется, что он имеет показатель пост-шота в +1.2 за сезон. То есть, отталкиваясь от показателя xG ударов в створ, он спас команду от лишнего гола. Это только 14-й показатель среди вратарей в сезоне, но среди основных (у них большая выборка) – 11-й. К тому же, никто из первых киперов лиги в этом игровом году не имеет более чем +3.8. Поэтому Онана – норм, а по этому показателю еще и Поупа и Алиссона опережает, например. Но есть у него один минус: нередко он привозит. Однако потом компенсирует выдающимися сейвами – поэтому имеет неплохие цифры на дистанции. Я не могу уверять, что в полуфиналах Онана точно именно спасет, а не привезет, однако посудите сами: у него точно будет немало работы (соперник – команда из топ-4 Ла Лиги), а значит, будет и возможность поймать кураж. И, знаете, я верю в куражного Онану. Тем более, он уже очень много даже как для себя напривозил на прошлых стадиях – пришло время помогать команде, а не вредить.

Палмер не забьет ни одного гола

«Юргорден» – слабый, а победа «Челси» в турнире примерно вдвое вероятнее победы всех остальных команд вместе взятых. Поэтому чисто на бумаге мяч Палмера – нечто, что должно произойти. Однако он не забивает вот уже как 17 матчей – аж с середины января. И нет, он не перестал бить по воротам – просто перестал попадать. В АПЛ не отметился в 12 матчах, хотя за это время нанес 41 удар – все или мимо, или во вратаря. Кое-где отдает ассисты, но это все. Даже в ЛК забить не смог, хотя против «Легии» выходил в стартовом составе в обоих поединках, а с «Копенгагеном» отыграл суммарно 117 минут. Как отрезало. И тут соперник – «Юргорден», который, как и положено маленьким командам, будет сконцентрирован на том, чтобы сдержать главного в атаке лондонцев – именно Палмера. На предыдущей стадии шведы, например, настолько хотели избежать пропущенных от главных звёзд «Рапида», что забивали себе сами, 2 из 2 голов в их ворота в четвертьфинале – авто. Вот здесь будет так же. К тому же, Палмера почти наверняка будут менять достаточно рано – с 46-й по 75-ю минуты, поэтому против истощённых защитников он так и не поиграет. «Юргорден» может сдержать лучшего молодого игрока прошлого сезона АПЛ.

Кто-то из команд пропустит 3+ голов за один тайм (кроме «Юргордена»)

Может, это будет «Буде-Глимт». Или «Манчестер Юнайтед». Или кто-то в дуэли «Бетиса» и «Фиорентины». Варианты есть. Идея в том, что у нас на стадии минимум «низовых» коллективов («Атлетик» и... все?), а вот команд с уязвимой структурой – куча. И каждая может провалить отдельную 45-минутку. «МЮ», например, уже пропускал трижды за тайм в этом месяце, когда играл в «Ньюкасле» (1:4). В ЛЕ такого с ним еще не случалось, однако по 2 гола за нужный промежуток времени он в свои ворота получал уже трижды, причем не только от «Лиона» и «Порту» – даже от «Буде-Глимт». Да и сами норвежцы могут такое исполнить: «Тоттенхэм» играет в атакующий футбол, а они пропускали минимум дважды в большинстве выездов этого сезона в еврокубках – легко могут получить 3 гола в свои ворота на коротком отрезке. «Бетис» забивал трижды за первый тайм и в ЛК, и в Ла Лиге, а «Фиорентине» это достижение покорилось аж дважды в текущем розыгрыше еврокубка. Мы привыкли к тому, что полуфиналы любых турниров играются в нерезультативном стиле – но так вряд ли произойдет на этот раз. Команды могут устроить шоу.

Как минимум один камбэк

Будем считать таковым случаи, когда команда проигрывала с разницей в 2+ гола по ходу 2-матчевого противостояния – но спаслась и прошла дальше. Конечно, такое бывало и нередко, но для решающих раундов подобное – большая редкость. Однако в этом году шансы велики. Во-первых, из-за «МЮ». Команда в четвертьфинале такое устраивала: из 2:0 в 2:4, а затем в 5:4. «Дьяволы» легко могут как упустить свое преимущество из-за отсутствия организации в игре, так и наверстать упущенное благодаря классу исполнителей, который у них все еще, наверное, самый высокий среди клубов, продолжающих борьбу за трофей ЛЕ. Ранее уже писал о возможном обмене победами «Бетиса» и «Фиорентины» – там что-то такое также может произойти. Маловероятны подобные чудеса в дуэлях с участием «Челси» и «Тоттенхэма», однако относительно последних также можно пофантазировать, ведь те же норвежцы в плей-офф проиграли 3 из 3-х матчей в гостях и выиграли 3 из 3-х дома, поэтому если они каким-то чудом пройдут в финал – только благодаря героическому камбэку в ответной игре. Не то чтобы мы смотрим еврокубки только ради камбеков... Но увидеть хотя бы один в полуфинале было бы хорошо, разве нет?

Хотя бы одна красная карточка для тренера

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Нервы. Я думаю, этот сезон ЛК и ЛЕ – самый нервный для наставников, команды которых добрались до полуфиналов. В ЛЕ должны и будут психовать Постекоглу и Аморим. Клубы обоих провалились в АПЛ, причем выдали исторически плохие сезоны, поэтому победа в ЛЕ – единственный шанс для обоих доказать боссам, что не все так плохо. В случае Анге это вообще вопрос трудоустройства: если не выиграет кубок, его выгонят уже летом. Несколько похожая ситуация у Марески, однако для его клуба победа не столь важна: просто в последнее время «Челси» настолько много теряет баллы, что в случае дальнейших неудач он может не начать новый сезон с командой. Плюс, вряд ли резиновые нервы у наставников «Буде-Глимт» и «Юргордена» – главных сенсаций сезона. Они, вроде, не должны нервничать, ведь их клубы уже сотворили чудо, но для обоих это вершины карьеры – непонятно, как будут реагировать на события и решения рефери в матчах, в которых все идет совсем плохо. Трудно справиться со стрессом, когда чувствуешь, что, возможно, никогда больше в жизни не будешь иметь такого шанса на трофей. Кто-то точно не выдержит. Особенно если хотя бы какое-то из событий, предсказанных в статье, произойдет.